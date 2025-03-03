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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский уклонился от ответа на вопрос об извинениях перед Трампом

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский в Великобритании, куда он прилетел после перепалки с Трампом, не стал отвечать на вопросы, намерен ли он извиняться, а также о своих отношениях с республиканцем, пишет Sky News. США требовали от Зеленского извинений
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Toby Melville / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский уклонился от ответа на вопрос, собирается ли он извиняться перед американским коллегой Дональдом Трампом за перепалку, произошедшую в Белом доме во время его визита. Об этом рассказала журналистка Sky News Ялда Хаким, которая общалась с Зеленским при посещении им аэропорта Станстед в Великобритании.

Зеленский, как сообщает Хаким, не стал вдаваться в детали о перепалке, после которой он досрочно покинул Белый дом и вылетел в Великобританию. Украинский лидер также не стал отвечать на вопросы о своих отношениях с президентом США.

Когда журналистка задала ему прямой вопрос о будущих перспективах и о том, собирается ли он уходить в отставку, Зеленский ответил, что это можно обменять на членство Украины в НАТО. Он и ранее допускал такой вариант, если это потребуется для достижения мира.

Би-би-си пишет, что Зеленский на встрече с журналистами в Станстеде прямо дал понять, что не извинился бы перед Трампом. Он также не выразил сожалений из-за возникшего спора, сообщает канал.

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Политика
Владимир Зеленский

Отношения Украины и США постепенно охладевали на фоне дискуссий о заключении ресурсной сделки. Ситуация существенно обострилась после перепалки перед журналистами между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме 28 февраля. Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирным переговорам с Россией, а Вэнс — в неблагодарности за помощь США. Украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, ожидавшееся подписание ресурсной сделки между Киевом и Вашингтоном не состоялось.

«Я не думаю, что это правильно, когда такие обсуждения являются полностью открытыми <...> Формат того, что произошло, я не думаю, что это принесло что-то положительное или дополнительное нам, как партнерам», — комментировал произошедшее Зеленский.

Вашингтон вскоре после конфликта потребовал от украинского президента извинений. Тот заявил, что благодарен американскому народу, Трампу и конгрессу и «всегда был очень благодарен». «Не думаю, что мы сделали что-нибудь плохое. Но, пожалуй, некоторые вещи нужно обсуждать без камер», — ответил Зеленский на вопрос о возможности извинений.

По мнению главы государства, отношения США и Украины «продолжатся» после случившегося, а Вашингтон, скорее всего, не прекратит помощь Киеву, поскольку американское руководство как «лидеры цивилизованного мира» не захочет помогать российскому президенту Владимиру Путину. Зеленский заявил, что готов подписать ресурсную сделку с США, и выразил надежду, что Вашингтон также будет готов к этому.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Дональд Трамп конфликт извинения
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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