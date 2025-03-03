Зеленский уклонился от ответа на вопрос об извинениях перед Трампом

Зеленский в Великобритании, куда он прилетел после перепалки с Трампом, не стал отвечать на вопросы, намерен ли он извиняться, а также о своих отношениях с республиканцем, пишет Sky News. США требовали от Зеленского извинений

Владимир Зеленский (Фото: Toby Melville / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский уклонился от ответа на вопрос, собирается ли он извиняться перед американским коллегой Дональдом Трампом за перепалку, произошедшую в Белом доме во время его визита. Об этом рассказала журналистка Sky News Ялда Хаким, которая общалась с Зеленским при посещении им аэропорта Станстед в Великобритании.

Зеленский, как сообщает Хаким, не стал вдаваться в детали о перепалке, после которой он досрочно покинул Белый дом и вылетел в Великобританию. Украинский лидер также не стал отвечать на вопросы о своих отношениях с президентом США.

Когда журналистка задала ему прямой вопрос о будущих перспективах и о том, собирается ли он уходить в отставку, Зеленский ответил, что это можно обменять на членство Украины в НАТО. Он и ранее допускал такой вариант, если это потребуется для достижения мира.

Би-би-си пишет, что Зеленский на встрече с журналистами в Станстеде прямо дал понять, что не извинился бы перед Трампом. Он также не выразил сожалений из-за возникшего спора, сообщает канал.

Отношения Украины и США постепенно охладевали на фоне дискуссий о заключении ресурсной сделки. Ситуация существенно обострилась после перепалки перед журналистами между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме 28 февраля. Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирным переговорам с Россией, а Вэнс — в неблагодарности за помощь США. Украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, ожидавшееся подписание ресурсной сделки между Киевом и Вашингтоном не состоялось.

«Я не думаю, что это правильно, когда такие обсуждения являются полностью открытыми <...> Формат того, что произошло, я не думаю, что это принесло что-то положительное или дополнительное нам, как партнерам», — комментировал произошедшее Зеленский.

Вашингтон вскоре после конфликта потребовал от украинского президента извинений. Тот заявил, что благодарен американскому народу, Трампу и конгрессу и «всегда был очень благодарен». «Не думаю, что мы сделали что-нибудь плохое. Но, пожалуй, некоторые вещи нужно обсуждать без камер», — ответил Зеленский на вопрос о возможности извинений.

По мнению главы государства, отношения США и Украины «продолжатся» после случившегося, а Вашингтон, скорее всего, не прекратит помощь Киеву, поскольку американское руководство как «лидеры цивилизованного мира» не захочет помогать российскому президенту Владимиру Путину. Зеленский заявил, что готов подписать ресурсную сделку с США, и выразил надежду, что Вашингтон также будет готов к этому.