WSJ узнала, что Трамп поручил изучить варианты прекращения помощи Украине

Трамп после перепалки с Зеленским поручил чиновникам изучить возможности остановки помощи Украине от США, пишет WSJ. Об угрозе прекращения поддержки, как прямой так и косвенной, также сообщали WP и NYT

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп после перепалки с украинским коллегой Владимиром Зеленским поручил изучить возможности прекращения помощи Украине от Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Вскоре после спора Трамп поручил высокопоставленным чиновникам, ответственным за национальную безопасность, изучить, могут ли США временно или полностью приостановить текущие поставки оружия на Украину, рассказал источник.

О риске остановки военной помощи после встречи также писала The Washington Post. По данным ее источников, если решение будет принято, прекратятся поставки ракет, боеприпасов, транспорта и радаров на миллиарды долларов.

The New York Times (NYT) сообщала о риске полной остановки помощи Киеву, в том числе косвенной — финансирования, обмена разведданными, обучения украинских военнослужащих и пилотов. По информации CBS, в Белом доме теперь сомневаются, смогут ли США подтолкнуть Россию и Украину к завершению конфликта.

США после начала полномасштабных боевых действий на Украине были крупнейшим поставщиком военной помощи этой стране. По данным NYT, только прямую военную помощь администрация прежнего президента Джо Байдена предоставила Киеву на $67 млрд. Однако после инаугурации Трампа о новых поставках оружия и выделении средств на него Соединенные Штаты не объявляли. Сам Трамп говорил, что на данный момент Вашингтон не оказывает Украине никакой помощи в области обороны.

Россия осуждает любую помощь Киеву со стороны Запада.