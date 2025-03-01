WP узнала о возможной остановке военной помощи США Украине
Власти США изучают возможность остановить все текущие поставки военной помощи Украине после того, как президент страны Владимир Зеленский вступил в перепалку с американским президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США.
По словам собеседника газеты, решение может коснуться поставок на миллиарды долларов, которые включают ракеты, боеприпасы, транспорт, радары, направляемые по программе PDA (президентские полномочия по сокращению).
Источник издания также опроверг предположения, что спор мог быть преднамеренным: по его словам, США старались добиться «позитивного тона» перед встречей, что в том числе выразилось в отказе Трампа от слов о том, что Зеленский — «диктатор».
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