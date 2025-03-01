Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марко Рубио (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Украинский президент Владимир Зеленский должен извиниться за конфликтную ситуацию на встрече с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире CNN.

Глава Госдепа призвал Зеленского «извиниться за то, что он превратил это дело в то фиаско, которым оно стало». «Ему не было нужды идти туда и вести себя враждебно», — сказал он и добавил, что Зеленский «должен извиниться за то, что тратит наше время».

По его словам, нельзя заставить других сесть за стол переговоров, ведя себя агрессивно. Рубио, как и Трамп ранее, усомнился в том, что Зеленский хочет заключения мирного соглашения.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, отвечая на вопрос о возможном получении извинений с украинской стороны, заявила, что власти США вряд ли ожидают их. Ливитт описала Зеленского как «грубого» и «враждебного» и назвала «абсолютной неправдой», что размолвка была спланирована Трампом и Вэнсом.

Перепалка между политиками касалась украинского урегулирования, в том числе возможности переговоров с президентом Владимиром Путиным. Рубио заявил CNN, что аргумент Зеленского о невозможности мира, поскольку Путину нельзя доверять, «подрывает все, что президент [Трамп] сказал ему о своих попытках», заявил госсекретарь.

«Я не собираюсь попадаться в эту ловушку, выясняя, кто плохой, а кто злой», — указал Рубио. The New York Times указывает, что глава Госдепа прежде называл Путина военным преступником, «монстром» и агрессором на Украине.

Зеленский в интервью Fox News после случившегося сказал, что не считает, будто «мы сделали что-нибудь плохое» на встрече с Трампом. Но он признал, что «некоторые вещи нужно обсуждать без камер» и что в целом случившееся было «не хорошо».

«Я очень благодарен американскому народу, президенту Трампу и двухпартийной поддержке в Конгрессе, и я всегда был очень благодарен», — подчеркнул он.