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Белорусский суд приговорил нобелевского лауреата к 10 годам

Суд в Минске приговорил нобелевского лауреата Александра Беляцкого к 10 годам заключения
Дело против признаного в Белоруссии экстремистским правозащитного центра «Весна» продолжается с 2020 года, власти обвиняли его руководителей в «финансировании протестов». Главу центра Беляцкого приговорили к 10 годам
Александр Беляцкий
Александр Беляцкий (Фото: Андрей Александров / РИА Новости)

Суд Ленинского района Минска огласил приговор обвиняемым по делу правозащитного центра «Весна». Подсудимые, среди которых лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Александр (Алесь) Беляцкий, получили сроки от семи до десяти лет, передает БелТА.

Беляцкий приговорен к 10 годам. Другие фигуранты дела: Валентин Стефанович (девять лет), Владимир Лабкович (семь лет), Дмитрий Соловьев (восемь лет, в зале суда не присутствовал).

Правозащитный центр «Весна» был создан в апреле 1996 года во время политического кризиса, вызванных противостоянием Верховного Совета и Конституционного суда с действующим президентом Александром Лукашенко. Центр организации находился в Минске и имел несколько региональных отделений, однако в марте 2021 года против него было начало расследование из-за «финансирования протестов» после президентских выборов 2020 года. В рамках расследования в квартирах членов организации и в офисах региональных отделений центра прошли обыски. Сотрудников «Весны» вызывали на допросы, а позже признали телеграм-канал организации экстремистским.

На сайте «Весны» сообщатся, что центр занимается правовой защитой граждан, изучением гражданского общества и истории правовой защиты, демократически-правовым образованием граждан Белоруссии, а также собирает факты политического преследования белорусов. Во время выборов 2020 года центр публиковал якобы свидетельства фальсификаций, а после начала протестов — списки задержанных.

60-летний Александр Беляцкий был одним из основателей правозащитного центра «Весна» и долгие годы оставался его председателем. После протестов 2020 года он был задержан в рамках уголовного дела «об организации протестных акций» и «уклонении от уплаты налогов». Amnesty International признала Беляцкого узником совести. В 2022 году Нобелевский комитет отметил, что его работа демонстрирует значение гражданского общества для мира и демократии.

Нобелевскую премию мира Беляцкий, вместе с российским «Мемориалом» (признан в России иноагентом и ликвидирован) и украинским «Центром гражданских свобод», получил в октябре 2022 года. Свой выбор нобелевский комитет объяснил желанием воздать должное «трем выдающимся борцам за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Белоруссии, России и Украине».

В ноябре 2022 года генпрокуратура Белоруссии направила в суд новое дело в отношении представителей «Весны». В частности. Их обвиняли в «финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок» — этим обвинение сочло оплату штрафов участников белорусских протестов. Также им вменяли контрабанду и обналичивание в Литве «не менее €201 тыс. и $53 тыс.».

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После президентских выборов в августе 2020 года в Белоруссии начались массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Победу, по данным ЦИК, одержал Лукашенко с 80,10% голосов, второе место заняла Тихановская с 10,12%. Оппозиция назвала эти данные фальсифицированными.

Многие лидеры оппозиции либо были задержаны, либо покинули страну, а крупнейшие оппозиционные СМИ были признаны экстремистскими и запрещены.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Белоруссия нобелевский лауреат суд «Весна»
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