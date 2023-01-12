В Белоруссии задержали экс-кандидата в президенты Андрея Дмитриева

Дмитриев баллотировался в президенты Белоруссии в 2020 году, однако уступил Лукашенко и Тихановской с 1,2% голосов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Бывший кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года, сопредседатель ликвидированного общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев задержан. Об этом сообщают Zerkalo.io и правозащитный центр «Весна» (признаны экстремистскими в Белоруссии).

Как уточнил Zerkalo.io знакомый политика, причина его задержания остается неизвестной, сам Дмитриев на телефон не отвечает.

Андрей Дмитриев был одних из четырех зарегистрированных оппонентов действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. По данным ЦИК страны, он набрал 1,2% голосов. В ходе предвыборной кампании он выступал в поддержку Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, не допущенных до участия в выборах.

Объединение «Говори правду», в котором он являлся сопредседателем, Верховный суд Белоруссии ликвидировал в октябре 2021 года в связи с выявленными нарушениями в деятельности организации. Сам Дмитриев ранее говорил, что при любом решении суда представители «Говори правду» продолжат свою деятельность.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Победу одержал Лукашенко с 80,10% голосов, второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12%. После объявления официальных результатов в стране начались массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. В итоге многие лидеры оппозиции либо были задержаны, либо покинули страну.

Дмитриева в последний раз задерживали в августе прошлого года, однако позже отпустили.