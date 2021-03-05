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Протесты в Белоруссии ,  
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Правозащитники заявили о деле против белорусского центра «Весна»

Фото: vsviasna / Facebook
Фото: vsviasna / Facebook

В Белоруссии следственные органы возбудили уголовное дело по факту деятельности лишенного регистрации правозащитного центра «Весна». Об этом сообщают сами правозащитники на своем сайте.

«Мы расцениваем начало уголовного преследования по факту деятельности ПЦ «Весна» как очередное преследование в связи с нашей активной правозащитной деятельностью, — заявили правозащитники.

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По данным центра, дело возбуждено по ст. 342 УК (организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). В рамках его расследования проходят обыски в офисах региональных отделений, а также в квартирах членов организации. Кроме того, правозащитников вызывают на допросы и другие процессуальные действия, сообщают в «Весне».

Правозащитники также отмечают, что до возбуждения дела по аналогичным обвинениям были взяты под стражу участники центра и волонтеры: Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица.

РБК направил запрос в Следственный комитет Белоруссии.

Правозащитный центр «Весна» был создан в апреле 1996 года во время массовых акций протеста оппозиции в Белоруссии. Центр организации находится в Минске и имеет региональные отделения в большинстве крупных городов страны. Решением Верховного суда 28 октября 2003 года за участие в наблюдении во время президентских выборов 2001 года Общественное объединение «Правозащитный центр «Весна» лишили государственной регистрации.

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В ходе акций протеста в Белоруссии в августе 2020 правозащитный центр публиковал списки задержанных, а также призывал белорусские власти прекратить насилие в отношении демонстрантов. В свою очередь, в МВД заявляли, что правозащитники и журналисты, «выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности».

Многотысячные протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент республики Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Протестующие и оппозиция не признали результаты, они требуют отставки Лукашенко. Сам Лукашенко заявлял, что протесты являются следствием работы западных спецслужб.

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