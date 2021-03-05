Правозащитники заявили о деле против белорусского центра «Весна»

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В Белоруссии следственные органы возбудили уголовное дело по факту деятельности лишенного регистрации правозащитного центра «Весна». Об этом сообщают сами правозащитники на своем сайте.

«Мы расцениваем начало уголовного преследования по факту деятельности ПЦ «Весна» как очередное преследование в связи с нашей активной правозащитной деятельностью, — заявили правозащитники.

По данным центра, дело возбуждено по ст. 342 УК (организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). В рамках его расследования проходят обыски в офисах региональных отделений, а также в квартирах членов организации. Кроме того, правозащитников вызывают на допросы и другие процессуальные действия, сообщают в «Весне».

Правозащитники также отмечают, что до возбуждения дела по аналогичным обвинениям были взяты под стражу участники центра и волонтеры: Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица.