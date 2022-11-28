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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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В Белоруссии будут судить нобелевского лауреата Беляцкого и центр «Весна»

Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело против нобелевского лауреата Беляцкого
Алесь Беляцкий
Алесь Беляцкий (Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС)

Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело в отношении представителей признанного экстремистским правозащитного центра «Весна». В числе обвиняемых — Алесь Беляцкий, который стал лауреатом Нобелевской премии мира в этом году, сообщается на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.

«Обвиняемые, действуя в составе организованной группы с 4 апреля 2016 года по 14 июля 2021 года под условием использования на территории Беларуси для незаконной деятельности и финансирования ПЦ «Весна», а также иных организаций, обналичили поступившие от различных структур и фондов на банковские счета контролируемой ими иностранной организации деньги», — говорится в сообщении ведомства. В нем отмечается, что представители «Весны» обналичили крупные суммы в Литве и затем вывезли их через границу без декларирования. Сумма оценивается в сумму «не менее €201 тыс. и $53 тыс.».

В прокуратуре утверждают, что обвиняемые подготовили граждан для участия в акциях, которые грубо нарушают общественный порядок, а также финансировали эти мероприятия «под видом правозащитной и благотворительной деятельности <...> в период с мая 2020 года по 14 июля 2021 года». Их обвиняют по ч. 4 ст. 228 (контрабанда, совершенная организованной группой) и ч. 2 ст. 342 (неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Преступления по первой статье наказываются лишением свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом или без штрафа, по второй — арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

5 марта 2021 года правозащитники «Весны» заявили об уголовном деле по ст. 342 УК (организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) против центра. «Мы расцениваем начало уголовного преследования по факту деятельности ПЦ «Весна» как очередное преследование в связи с нашей активной правозащитной деятельностью», — заявили представители центра.

30 декабря суд Белоруссии признал правозащитный центр «Весна» экстремистским. Он был создан в апреле 1996 года во время массовых акций протеста оппозиции в Белоруссии.

Алесь Беляцкий — белорусский правозащитник, председатель «Весны». Amnesty International признала задержанного в 2021 году Беляцкого узником совести. В 2022 году Нобелевский комитет отметил, что его работа демонстрирует значение гражданского общества для мира и демократии.

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Белоруссия Генпрокуратура правозащитная организация
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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