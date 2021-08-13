Власти Белоруссии признали издание Tut.by экстремистским

Издание было лишено статуса СМИ осенью прошлого года за освещение протестов, а в мае сайт портала заблокировали. МВД попросило признать издание экстремистским

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Власти Белоруссии признали медиаресурс Tut.by, который ранее был заблокирован и лишен статуса СМИ, и его страницы в социальных сетях и мессенджерах экстремистскими. Об этом издание сообщило в Telegram.

«Теперь хранение и распространение этих материалов повлечет административную ответственность. Чтение или просмотр к этому не относятся», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова написала в Telegram, что суд Центрального района Минска вынес решение о признании Tut.by и его «аналогов в социальных сетях и мессенджерах» экстремистскими. «Информационный ресурс по заключению экспертной комиссии является площадкой для пропаганды экстремистской деятельности, направленной на разжигание социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков, а также разжигание политической и идеологической вражды», — добавила она.

Чемоданова уточнила, что в список запрещенных попали интернет-ресурсы Tut.bу и Zеrkаlо.iо, а также их аналоги в Telegram, Viber, Twitter, страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, «Вконтакте», TikTok и мобильные приложения для смартфонов.