Власти Белоруссии признали издание Tut.by экстремистским

По ее словам, теперь за публикацию или репост информации с этих ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.
18 мая в редакции Tut.by и региональных офисах прошли обыски, документация и серверы портала были изъяты, офис опечатали. Также обыски прошли у сотрудников Tut.by по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По делу были задержаны 15 сотрудников портала и других компаний, в том числе генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина и главный редактор Tut.by Марина Золотова. После обысков домен Tut.by был заблокирован.
В середине июня МВД Белоруссии сообщило об экспертизе материалов портала Tut.by, которая обнаружила в них признаки экстремизма. В связи с этим ведомство попросило признать информационную продукцию портала и его соцсетей экстремистской.
В заключении комиссии говорилось, что действия Tut.bу по информационному обеспечению протестов, созданию возможности выступать с деструктивными призывами наносят вред (ущерб) национальным интересам Белоруссии в политической, социальной, информационной сферах и, следовательно, национальной безопасности страны.
По мнению комиссии, в публикациях издания обнаружились признаки «высмеивания и оскорбления, негативная оценка деятельности Александра Лукашенко, представителей государственной власти, отдельных групп лиц, выделяемых по профессиональному признаку», а также реализовывалась стратегия дискредитации таких людей, а группы протестующих противопоставлялись властям, в том числе силовикам, работникам ЦИКа и др.
Редакция портала заявила, что признание его материалов экстремистскими может «уничтожить труд журналистов и всей компании». «Это, по сути, попытка стереть историю страны, которую 20 лет писали журналисты Tut.by. А все сказанное и написанное порталом — объявить незаконным для обсуждения и распространения», — говорилось в заявлении.
В конце июня Tut.by удалил публикации в социальных сетях за 2020 год и первые шесть месяцев 2021 года. Мы удалили публикации из-за дела об «экстремизме» наших соцсетей и сайта. Мы сделали это для безопасности наших читателей и сотрудников», — утверждала редакция.
Портал Tut.by работает с 2000 года. Он освещал протесты, которые начались после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года. Сотрудников портала неоднократно задерживали, они жаловались на то, что силовики разбивали фотокамеры и изымали карты с отснятым материалом. Осенью Tut.by лишили статуса СМИ, он продолжил работать как интернет-ресурс.