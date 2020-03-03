Политика , 03 мар, 13:15
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Кремль заявил о минимизации риска конфликта с Турцией в Сирии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Россия и Турция способны «абсолютно минимизировать» риск конфронтации между двумя странами из-за ситуации в Сирии
Турецкий военный конвой на востоке Сирии
Постоянные контакты между российскими и турецкими военными в Сирии способны свести к минимуму риск конфликта между Турцией и Россией. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы надеемся, что мы способны этот риск абсолютно минимизировать, благодаря тому контакту и диалогу, которые продолжается между военными», — сказал он.
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