В Кремле анонсировали визит Эрдогана в Россию 5 марта

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Kremlin Pool / Global Look Press)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Россию 5 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается Эрдогана, президент Турецкой Республики прибудет на переговоры 5 марта», — сказал представитель Кремля.

Говоря о российской позиции на переговорах, Песков отметил, что она будет абсолютно последовательной и неизменной.

«Это та же позиция, которая излагалась на самых различных уровнях — и президентом Путиным, и министром иностранных дел Лавровым, и также нашей межведомственной рабочей группой, нашей межведомственной делегацией, которая в последние дни работала с турецкими коллегами», — сказал Песков. По его словам, Россия сохраняет приверженность сочинским договоренностям, выступает за территориальную целостность Сирии и поддерживает ее намерение продолжать борьбу с террористами.

Визит Эрдогана в Россию также подтвердили в администрации турецкого лидера, передает Reuters. Отмечается, что визит будет однодневным.