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В Кремле анонсировали визит Эрдогана в Россию 5 марта

 Реджеп Тайип Эрдоган   (Фото: Kremlin Pool / Global Look Press)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Россию 5 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается Эрдогана, президент Турецкой Республики прибудет на переговоры 5 марта», — сказал представитель Кремля.

Говоря о российской позиции на переговорах, Песков отметил, что она будет абсолютно последовательной и неизменной.

«Это та же позиция, которая излагалась на самых различных уровнях — и президентом Путиным, и министром иностранных дел Лавровым, и также нашей межведомственной рабочей группой, нашей межведомственной делегацией, которая в последние дни работала с турецкими коллегами», — сказал Песков. По его словам, Россия сохраняет приверженность сочинским договоренностям, выступает за территориальную целостность Сирии и поддерживает ее намерение продолжать борьбу с террористами.

Визит Эрдогана в Россию также подтвердили в администрации турецкого лидера, передает Reuters. Отмечается, что визит будет однодневным.

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25 февраля Эрдоган сообщил о планах встретиться с Путиным не позднее 5 марта. Он отмечал, что встреча может состояться либо в Стамбуле, либо в Анкаре. Отмечалось, что лидеры намерены продолжить обсуждение «дорожной карты» по сирийскому Идлибу.

28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Путин может встретиться с Эрдоганом в Москве 5 или 6 марта.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, визит в Москву
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