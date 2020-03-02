Кризис амбиций: как Россия и Турция дошли до военного конфликта в Идлибе

Россия и Турция загнали себя в Сирии в угол из-за завышенных ожиданий в отношении друг друга и неспособности повлиять на действия своих «прокси». Теперь им нужна новая сделка

Дым после авиаудара в Идлибе (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Авиаудары сирийских ВВС по «позициям террористов» в сирийской провинции Идлиб, которые привели к гибели более 30 турецких военнослужащих, стали новым стресс-тестом для отношений России и Турции. В Москве утверждают, что 27 февраля российской авиации в том районе не было, недоумевают, каким образом турецкие военные оказались там, где их быть не должно, и говорят, что, едва узнав о произошедшем, оказали Турции всяческое содействие при вывозе с места инцидента тел убитых и раненых. В Анкаре настаивают, что «следы радаров» указывают на российское присутствие, никаких террористов в округе не было, но был один турецкий военный конвой, который двигался согласованным с Москвой маршрутом. Публично говорить о прямой ответственности России за гибель военнослужащих турецкие власти не решаются — по крайней мере пока.

Опыт ноября 2015 года, когда турецкой ракетой был сбит российский Су-24, показывает, что в первые же дни обострения российско-турецких отношений общественность вспоминает о 12 исторических войнах между двумя странами, турецкое руководство — о членстве страны в НАТО, а американский истеблишмент — о том, что Турция не самый приятный, но все же союзник. Так развиваются события и в этот раз, но с добавлением важного обстоятельства: оказавшись в роли пострадавшей стороны, Турция наращивает военные действия против Сирии. И хотя Анкара посылает сигналы о нежелании вступать с Москвой в открытую конфронтацию, Россия оказалась в трудном положении.

Проблемная зона

Развивающийся кризис российско-турецких отношений стал следствием политик, проводимых двумя странами в Сирии на протяжении последних трех лет. Все это время провинция Идлиб планомерно становилась местом «свалки» разнородных оппозиционных и террористических групп из всех зон деэскалации Сирии. Для президента Башара Асада Идлиб стал своего рода полигоном для захоронения сирийской революции, для «астанинской тройки» — России, Турции и Ирана — возможностью отложить на будущее окончательное замирение умеренных и подавление радикалов. Сочинское соглашение между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом в сентябре 2018 года поручало Турции, возможно, самую неприятную и маловыполнимую миссию по отделению умеренных от радикалов. Турция с ней не справилась. Критики Эрдогана заметят, что Анкара и не сильно старалась.

Так или иначе, за полтора года Идлиб только укрепился как оплот сопротивления правительственным силам — террористы из «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России) усилили свои позиции, лояльные Турции оппозиционные группировки стали более боеспособными. Атаки на российские военные объекты и позиции сирийской армии продолжались, регион и ключевые транспортные магистрали оставались неподконтрольными Асаду. При этом отказываться от присутствия в Идлибе Анкара не торопилась по геополитическим и гуманитарным соображениям, не желая принимать на своей территории новые волны беженцев.