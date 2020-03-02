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Политика ,  
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Эрдоган заявил о планах согласовать с Путиным прекращение огня в Идлибе

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Depo photos / Global Look Press)

Турция рассчитывает договориться с Россией о введении режима прекращения огня в сирийском Идлибе. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

По его словам, 5 марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным он обсудит последние события в Идлибской зоне деэскалации и шаги к урегулированию ситуации в этой части Сирии.

Он также обратился к Москве и Тегерану, подчеркнув, что потери правительственных войск в Сирии, которые заручились их поддержкой, это «лишь начало». «Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет с вами проблем в Сирии», — отметил глава государства.

Ранее стало известно, что Эрдоган приедет в Россию 5 марта на встречу с Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе, которая обострилась после взаимных обстрелов сирийской правительственной армии и турецких военных.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Сирия, прекращение огня
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