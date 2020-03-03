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Минобороны Турции сообщило о сбитом сирийском самолете

Обстрел учебно-боевого L-39 подтвердили и сирийские власти. За последние дни это уже третий самолет, атакованный турецкими военными
Самолеты L-39. Архивное фото (Фото: Wong Maye-E / AP)

Турецкие военные сбили в воздушном пространстве над Идлибом учебно-боевой самолет L-39 сирийских ВВС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Минобороны Турции.

Сирийское агентство SANA также сообщило о том, что один из самолетов попал под огонь турецких военных в Идлибе. Другие подробности, в том числе данные о судьбе пилота, агентство не приводит.

L 39 — учебно-боевой самолет чехословацкого производства. В Сирии он использовался правительственной армией для уничтожения живой силы противника.

В воскресенье SANA сообщило о двух самолетах правительственных ВВС, сбитых турецкими военными. Пилоты успели катапультироваться. В тот же день Сирия решила закрыть воздушное пространство над Идлибом и северо-западными регионами.

Турецкие военные начали атаковать цели на территории Сирии после того, как в середине прошлой недели более 30 турецких солдат погибли в результате воздушного удара правительственной армии по отрядам сирийской оппозиции в районе города Серакиб на востоке провинции Идлиб. Накануне Минобороны Турции сообщило, что в ходе атак были уничтожены восемь вертолетов, 135 танков, 77 бронемашин.

Несмотря на помощь Турции, сирийским войскам удалось накануне отбить Серакиб и, таким образом, восстановили контроль за значительным участком стратегически важного шоссе Дамаск — Алеппо. В населенный пункт вошла российская военная полиция.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Турция, Сирия
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