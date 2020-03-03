Минобороны Турции сообщило о сбитом сирийском самолете
Турецкие военные сбили в воздушном пространстве над Идлибом учебно-боевой самолет L-39 сирийских ВВС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Минобороны Турции.
Сирийское агентство SANA также сообщило о том, что один из самолетов попал под огонь турецких военных в Идлибе. Другие подробности, в том числе данные о судьбе пилота, агентство не приводит.
L 39 — учебно-боевой самолет чехословацкого производства. В Сирии он использовался правительственной армией для уничтожения живой силы противника.
В воскресенье SANA сообщило о двух самолетах правительственных ВВС, сбитых турецкими военными. Пилоты успели катапультироваться. В тот же день Сирия решила закрыть воздушное пространство над Идлибом и северо-западными регионами.
Турецкие военные начали атаковать цели на территории Сирии после того, как в середине прошлой недели более 30 турецких солдат погибли в результате воздушного удара правительственной армии по отрядам сирийской оппозиции в районе города Серакиб на востоке провинции Идлиб. Накануне Минобороны Турции сообщило, что в ходе атак были уничтожены восемь вертолетов, 135 танков, 77 бронемашин.