Минобороны Турции сообщило о гибели в Идлибе своего военнослужащего

Один турецкий военнослужащий погиб и еще один получил ранения в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

По данным ведомства, сирийские правительственные войска нанесли артиллерийский удар по турецким военным, которые прибыли в Идлиб в качестве подкрепления для предотвращения конфликтов.

В Минобороны рассказали, что после этого турецкие силы обнаружили цели сирийской армии, подвергли их обстрелу и уничтожили.

27 февраля Турция начала операцию «Весенний щит» в ответ на авиаудар со стороны сирийских войск, в результате которого погибли 33 турецких военнослужащих. Анкара начала наносить удары по позициям сирийской армии.