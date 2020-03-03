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Политика ,  
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Минобороны Турции сообщило о гибели в Идлибе своего военнослужащего

Один турецкий военнослужащий погиб и еще один получил ранения в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

По данным ведомства, сирийские правительственные войска нанесли артиллерийский удар по турецким военным, которые прибыли в Идлиб в качестве подкрепления для предотвращения конфликтов.

В Минобороны рассказали, что после этого турецкие силы обнаружили цели сирийской армии, подвергли их обстрелу и уничтожили.

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27 февраля Турция начала операцию «Весенний щит» в ответ на авиаудар со стороны сирийских войск, в результате которого погибли 33 турецких военнослужащих. Анкара начала наносить удары по позициям сирийской армии.

По данным Минобороны России, 27 февраля террористы предприняли попытку масштабного наступления в Идлибе. В их рядах оказались турецкие военнослужащие, однако Анкара не предупреждала об этом. Сирийские войска открыли ответный огонь по боевикам. После того, как стало известно о пострадавших турецких военнослужащих, Россия сделала все, чтобы сирийская армия прекратила огонь, заявили в министерстве.

Теги: Турция, Сирия, военнослужащий
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