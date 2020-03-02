Эрдоган заявил об отсутствии у Турции проблем с Россией и Ираном в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Depo Photos / Global Look Press)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к Москве и Тегерану, заверив, что у Анкары нет проблем с ними в Сирии. Об этом сообщает Anadolu.

«Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет с вами проблем в Сирии», — заявил он.

В то же время, Эрдоган назвал «только началом» те потери, которые сирийская правительственная армия, которую поддерживает Россия и Иран, понесла при столкновении с сирийской оппозицией, на стороне которой выступает Турция.

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