Кремль раскрыл срок, на который Трамп попросил не бить по Киеву

Дмитрий Песков объяснил, что Дональд Трамп попросил Владимира Путина об этом, чтобы «создать благоприятные условия для проведения переговоров»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент США Дональд Трамп попросил президента России Владимира Путина не наносить удары по Киеву до 1 февраля. Об этом заявил представитель президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Действительно, президент Трамп обратился с просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю до 1 февраля от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», — сказал Песков. Дмитрий Песков не стал уточнять, попросила ли американская сторона прекратить удары до 1 февраля включительно.

Ранее в Кремле отказались комментировать сообщения о якобы достигнутом с Киевом энергетическом перемирии или переговорах на эту тему.

Зимой 2025/26 года Киев столкнулся с самым тяжелым энергетическим кризисом с начала военной операции в 2022 году. 16 января глава украинского Минэнерго Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике страны.

Трамп заявил 29 января на совещании в Белом доме, что он лично призвал российского лидера к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов (в начале февраля, по данным Укргидрометцентра, в некоторых регионах Украины температура по ночам может опуститься до минус 27 градусов). По словам республиканца, Путин ответил согласием.

Идея «энергетического перемирия» подразумевает мораторий на удары по энергообъектам. Весной 2025 года Россия уже объявляла о введении такого моратория: он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Тогда запрет на атаки стал итогом переговоров Москвы и Вашингтона. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдает запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжают подвергаться ударам.