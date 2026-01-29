 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Трамп заявил о согласии Путина остановить удары по Украине на неделю

Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп заявил о согласии Путина остановить удары по Украине на неделю

Президент США Дональд Трамп на совещании кабинета министров в Белом доме заявил, что попросил российского президента Владимира Путина остановить удары по Украине на неделю на фоне холодов.

Путин, по словам Трампа, согласился. «И, должен вам сказать, это было очень приятно», — добавил республиканец. Когда именно состоялся этот разговор, он не уточнил.

По утверждению президента США, многие предупреждали его, что российская сторона не согласится. «Но он это сделал, и мы очень рады, что он это сделал», — сказал Трамп, добавив, что украинцы «почти не поверили, но были очень счастливы».

РБК направил запрос в Кремль.

В соцсетях ранее появились сообщения о достижении «энергетического перемирия» между Россией и Украиной, в частности, об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Ни Кремль, ни украинская сторона это не подтвердили.

Отдельно американский лидер заявил о большом прогрессе в российско-украинских переговорах. Спецпосланник президента Стив Уиткофф, выступая на этом же совещании, согласился с такой оценкой.

С начала января Минобороны России несколько раз сообщало об ударах по украинским объектам энергетики «в ответ на террористические атаки Украины». Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Укргидрометцентр ранее предупреждал, что 1-3 февраля на Украине, кроме Закарпатья и южной части страны, ночью ожидается снижение температуры до 20-27 градусов мороза, а в северных и восточных областях местами до минус 30. 

В Киеве и других украинских городах продолжаются массовые отключения электроэнергии. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна переживает «самую холодную и темную зиму» с начала конфликта с Россией. По его словам, энергетическая система в настоящее время способна покрыть только 60% потребности в электроэнергии.

На этой неделе Укргидрометцентр предупреждал, что 1-3 февраля на Украине, кроме Закарпатья и южной части страны, ночью ожидается снижение температуры до 20-27 градусов мороза, а в северных и восточных областях местами до минус 30.

Материал дополняется

