Прямая линия Путина⁠,
0

Путин заявил о готовности России закончить конфликт на Украине миром

Сюжет
Прямая линия Путина
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: news_kremlin / Telegram)

Россия готова остановить украинский конфликт миром на основе российских предложений, изложенных летом 2024 года, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Россия готова и хочет завершить украинский конфликт на основе принципов, изложенных мной летом 2024 года в МИД России», — сказал Путин.

14 июня 2024 года президент России провел встречу с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации, в ходе которой выступил с программной речью по вопросам внешней политики. Он изложил условия России для начала мирных переговоров и завершения конфликта на Украине. В их числе — вывод украинских войск со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ; отказ от вступления в НАТО и снятие антироссийских санкций.

Общение граждан с президентом в формате прямой линии регулярно проходит в России с 2001 года. Оно не проводилось в 2004, 2012, 2020 и 2022 годах.

С 2023 года Кремль объединил прямую линию президента с большой пресс-конференцией для журналистов, в том числе из недружественных стран.

В этом году число обращений от граждан уже превысило показатели прошлого года и составило почти 2,6 млн.

