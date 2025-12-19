Путин заявил о готовности России закончить конфликт на Украине миром
Россия готова остановить украинский конфликт миром на основе российских предложений, изложенных летом 2024 года, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.
«Россия готова и хочет завершить украинский конфликт на основе принципов, изложенных мной летом 2024 года в МИД России», — сказал Путин.
14 июня 2024 года президент России провел встречу с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации, в ходе которой выступил с программной речью по вопросам внешней политики. Он изложил условия России для начала мирных переговоров и завершения конфликта на Украине. В их числе — вывод украинских войск со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ; отказ от вступления в НАТО и снятие антироссийских санкций.
Общение граждан с президентом в формате прямой линии регулярно проходит в России с 2001 года. Оно не проводилось в 2004, 2012, 2020 и 2022 годах.
С 2023 года Кремль объединил прямую линию президента с большой пресс-конференцией для журналистов, в том числе из недружественных стран.
В этом году число обращений от граждан уже превысило показатели прошлого года и составило почти 2,6 млн.
