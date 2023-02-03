Эксперты рассказали о возможной смене тактики России из-за GLSDB у Киева

Поставки GLSDB являются «действительно важным шагом», так как сейчас ВСУ не способны атаковать объекты на расстоянии более 80 км, считают эксперты. Песков говорил, что передача этих ракет Киеву не повлияет на ход боевых действий

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Из-за возможных поставок Украине самонаводящихся ракет GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью более 150 км российские военные могут сменить тактику боевых действий, пишет Reuters со ссылкой на экспертов.

Том Карако, эксперт по вооружению и безопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, считает, что Украина выиграла бы от оружия еще большей дальности, но и поставки GLSDB являются «действительно важным шагом», который «заставит русских гадать», что предпримут украинские военные.

По словам украинского военного эксперта Александра Мусиенко, с тем вооружением, которое есть у Киева сейчас, ВСУ не способны атаковать объекты на расстоянии более 80 км. Но с поставками GLSDB ситуация изменится, российским силам «придется адаптироваться» и «перемещать военные объекты еще дальше от линии фронта».

В январе представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киеву нужны ракеты большой дальности, так как российские военные «учатся на своих ошибках» на поле боя, украинским войскам становится сложнее наносить удары по российским целям. Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк (август 2019 года — март 2020-го) предположил в разговоре с Reuters, что передача GLSDB существенно изменит ситуацию.

GLSBD создали компании Boeing и Saab Group. Оружие можно запускать из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Сейчас для этих установок Киеву поставляют ракеты GMLRS со спутниковой системой наведения дальностью до 80 км. Установки могут запускать и ракеты ATACMS с большим радиусом полета — около 200 миль (300 км), но США отказываются их поставлять, несмотря на просьбы Киева.

По данным Reuters, ракеты GLSDB войдут в новый пакет помощи США Украине на общую сумму $2,2 млрд; агентство пишет, что ВСУ могут получить их этой весной.

В российском МИДе заявляли, что передача Киеву более дальнобойных средств поражения станет «красной линией» для Москвы. Официальный представитель ведомства Мария Захарова говорила, что США станут участником конфликта, если поставят Украине ракеты большей дальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эти действия не изменят хода военной операции и приведут к нагнетанию напряженности.