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Bloomberg узнал, что на Западе допускают уход ВСУ из Артемовска

Bloomberg: на Западе советуют ВСУ уйти из Артемовска, чтобы набраться сил к весне
Источники агентства сообщают, что в Вашингтоне советуют Киеву вывести войска из Артемовска и «выиграть время», чтобы дождаться прибытия обещанного Западом вооружения
Фото: EPA / STR / ТАСС
Фото: EPA / STR / ТАСС

Американские и европейские чиновники считают, что Украине, скорее всего, придется вывести военных из Артемовска (украинское название — Бахмут), чтобы набраться сил для активной фазы боевых действий весной, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника из США.

По словам собеседника агентства, в Вашингтоне советуют украинским силам «выиграть время», чтобы в страну прибыло обещанное странами Запада оружие. В страну, в частности, должны поставить немецкие танки Leopard 2 весной. Источники агентства полагают, что уже переданного Украине оружия недостаточно для крупного наступления, и им нужно дождаться прибытия новых вооружений.

Как пишет Bloomberg, на Западе считают, что уход украинских военных из Артемовска не окажет серьезного стратегического влияния на ход боевых действий. Американский чиновник в разговоре с агентством допустил, что они, скорее всего, разместят линии обороны «очень близко к нынешней линии фронта»

По словам собеседников, на Западе не ждут ни от одной из сторон конфликта кардинальных сдвигов в ближайшее время. Однако накануне представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сказал, что страна находится «в преддверии очень активной фазы». «Февраль и март — это будут очень активные действия», — считает он.

Боевые действия на артемовском направлении идут несколько месяцев. В январе после взятия Соледара врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» и другие подразделения ведут бои как «где-то на окраинах» Артемовска, так и в кварталах города. В конце января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии под контроль села Благодатное, которое расположено рядом с Артемовском. Минобороны России подтвердило эту информацию.

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