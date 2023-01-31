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Минобороны сообщило о взятии Благодатного в ДНР

Минобороны России сообщило о взятии населенного пункта Благодатное в ДНР
ВС России уничтожили два склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ, а также два склада боеприпасов украинских военных на херсонском направлении. Уничтожены вертолет Ми-8 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика»
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Российские войска взяли населенный пункт Благодатное в ДНР. Об этом сообщает Минобороны в телеграм-канале.

Также за сутки на донецком направлении было уничтожено до 50 украинских военных. ВС России также ликвидировали самоходную артиллерийскую установку французского производства Caesar, американскую артиллерийскую систему М-777 и гаубицу «МСТА-Б».

На купянском направлении были ликвидированы до 45 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20.

На краснолиманском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у населенного пункта Ямполовка ДНР и Серебрянского лесничества. Было уничтожено более 60 украинских военных и четыре боевые бронемашины.

Еще 40 военных ВСУ, а также один танк, две боевые бронированные машины и два пикапа ликвидированы на южно-донецком направлении. Около населенных пунктов Угледар и Катериновка в ДНР были уничтожены два склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ.

На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и два склада с боеприпасами ВСУ около Михайловки и Змиевки Херсонской области.

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Российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области. Также уничтожены пять беспилотников в ЛНР и Херсонской области. Перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Златоустовка ДНР и Скадовск Херсонской области.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены:

  • 381 самолет, 206 вертолетов, 2987 беспилотника;
  • 402 ЗРК;
  • 7691 танк и другие боевые бронемашины;
  • 997 боевых машин реактивных систем залпового огня;
  • 3970 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 8229 единиц специальной военной автомобильной техники. 
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Виктория Громова Виктория Громова
Минобороны Россия ДНР
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