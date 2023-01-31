Минобороны сообщило о взятии Благодатного в ДНР

ВС России уничтожили два склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ, а также два склада боеприпасов украинских военных на херсонском направлении. Уничтожены вертолет Ми-8 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика»

Фото: РИА Новости

Российские войска взяли населенный пункт Благодатное в ДНР. Об этом сообщает Минобороны в телеграм-канале.

Также за сутки на донецком направлении было уничтожено до 50 украинских военных. ВС России также ликвидировали самоходную артиллерийскую установку французского производства Caesar, американскую артиллерийскую систему М-777 и гаубицу «МСТА-Б».

На купянском направлении были ликвидированы до 45 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20.

На краснолиманском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у населенного пункта Ямполовка ДНР и Серебрянского лесничества. Было уничтожено более 60 украинских военных и четыре боевые бронемашины.

Еще 40 военных ВСУ, а также один танк, две боевые бронированные машины и два пикапа ликвидированы на южно-донецком направлении. Около населенных пунктов Угледар и Катериновка в ДНР были уничтожены два склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ.

На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и два склада с боеприпасами ВСУ около Михайловки и Змиевки Херсонской области.

Российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области. Также уничтожены пять беспилотников в ЛНР и Херсонской области. Перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Златоустовка ДНР и Скадовск Херсонской области.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: