Минобороны сообщило о взятии Благодатного в ДНР
Российские войска взяли населенный пункт Благодатное в ДНР. Об этом сообщает Минобороны в телеграм-канале.
Также за сутки на донецком направлении было уничтожено до 50 украинских военных. ВС России также ликвидировали самоходную артиллерийскую установку французского производства Caesar, американскую артиллерийскую систему М-777 и гаубицу «МСТА-Б».
На купянском направлении были ликвидированы до 45 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20.
На краснолиманском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у населенного пункта Ямполовка ДНР и Серебрянского лесничества. Было уничтожено более 60 украинских военных и четыре боевые бронемашины.
Еще 40 военных ВСУ, а также один танк, две боевые бронированные машины и два пикапа ликвидированы на южно-донецком направлении. Около населенных пунктов Угледар и Катериновка в ДНР были уничтожены два склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ.
На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и два склада с боеприпасами ВСУ около Михайловки и Змиевки Херсонской области.
Российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области. Также уничтожены пять беспилотников в ЛНР и Херсонской области. Перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Златоустовка ДНР и Скадовск Херсонской области.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены:
- 381 самолет, 206 вертолетов, 2987 беспилотника;
- 402 ЗРК;
- 7691 танк и другие боевые бронемашины;
- 997 боевых машин реактивных систем залпового огня;
- 3970 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 8229 единиц специальной военной автомобильной техники.