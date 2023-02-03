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В ДНР заявили о контроле подходов к Артемовску

Советник главы ДНР: российская артиллерия контролирует подходы к Артемовску

Российская артиллерия полностью контролирует подходы к Артемовску (Бахмуту), город будет взят в ближайшее время. Об этом, как передает «РИА Новости», рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

По словам Кимаковского, российские войска близки к тому, чтобы взять под огневой контроль кольцо вокруг города. Кимаковский рассказал, что войска приближаются к оперативному окружению города.

«Наша артиллерия уже полностью контролирует все подходы к городу», — сказал Кимаковский. Об артиллерийском контроле подходов к Артемовску ранее заявил Ян Гагин.

Артемовск расположен к северу от Горловки и является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника из США писало, что на Западе считают, что Украине, скорее всего, придется вывести военных из Артемовска, чтобы набраться сил для активной фазы боевых действий весной. В Вашингтоне советуют украинским силам «выиграть время», чтобы в страну прибыло обещанное странами Запада оружие. В страну, в частности, должны поставить немецкие танки Leopard 2. Источники агентства полагают, что уже переданного Украине оружия недостаточно для крупного наступления, и им нужно дождаться прибытия новых вооружений.

Как пишет Bloomberg, на Западе считают, что уход украинских военных из Артемовска не окажет серьезного стратегического влияния на ход боевых действий. Американский чиновник в разговоре с агентством допустил, что они, скорее всего, разместят линии обороны «очень близко к нынешней линии фронта»

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