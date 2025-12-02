Белоусов поздравил военных со взятием Красноармейска в ДНР

Андрей Белоусов (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил российских военных, которые участвовали во взятии Красноармейска в Донецкой народной республике: бойцов 27-й гвардейской мотострелковой дивизии, 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 439-го мотострелкового полка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«В упорных боях с противником на красноармейском направлении, проявляя храбрость, самоотверженность и мужество, военнослужащие штурмовых подразделений громят противника, обеспечивая мир на донецкой земле», — сказал министр обороны.

Также Белоусов отметил, что Красноармейск (украинское название — Покровск) «имеет стратегическое значение и обеспечивает условия для дальнейшего продвижения группировки войск».

В конце ноября президент России Владимир Путина посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклады, в том числе о взятии под контроль Покровска (Красноармейска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступивший зимний период.