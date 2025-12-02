Белоусов поздравил военных со взятием Красноармейска в ДНР
Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил российских военных, которые участвовали во взятии Красноармейска в Донецкой народной республике: бойцов 27-й гвардейской мотострелковой дивизии, 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 439-го мотострелкового полка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«В упорных боях с противником на красноармейском направлении, проявляя храбрость, самоотверженность и мужество, военнослужащие штурмовых подразделений громят противника, обеспечивая мир на донецкой земле», — сказал министр обороны.
Также Белоусов отметил, что Красноармейск (украинское название — Покровск) «имеет стратегическое значение и обеспечивает условия для дальнейшего продвижения группировки войск».
В конце ноября президент России Владимир Путина посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклады, в том числе о взятии под контроль Покровска (Красноармейска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступивший зимний период.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили