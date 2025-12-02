 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Белоусов поздравил военных со взятием Красноармейска в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил российских военных, которые участвовали во взятии Красноармейска в Донецкой народной республике: бойцов 27-й гвардейской мотострелковой дивизии, 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 439-го мотострелкового полка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«В упорных боях с противником на красноармейском направлении, проявляя храбрость, самоотверженность и мужество, военнослужащие штурмовых подразделений громят противника, обеспечивая мир на донецкой земле», — сказал министр обороны.

Покровск: почему этот город важен для армий России и Украины
База знаний
Покровск

Также Белоусов отметил, что Красноармейск (украинское название — Покровск) «имеет стратегическое значение и обеспечивает условия для дальнейшего продвижения группировки войск».

В конце ноября президент России Владимир Путина посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклады, в том числе о взятии под контроль Покровска (Красноармейска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступивший зимний период.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Бычкова
ДНР Минобороны российские военные
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
Материалы по теме
Покровск: почему этот город важен для армий России и Украины
База знаний
Герасимов доложил Путину о взятии Покровска и Волчанска
Политика
Академик Покровский сообщил об увеличении числа россиян с ВИЧ-инфекцией
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 15:28 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 15:28
Суд освободил от наказания бывших топ-менеджеров «Мечела» Политика, 15:36
Кремль поддержал позицию МИД Бельгии по замороженным активам России Политика, 15:34
Атакованный у Турции российский танкер дошел до порта Синоп своим ходом Политика, 15:33
Экс-главу евродипломатии Могерини задержали в Бельгии Политика, 15:28
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Шторы и шишки, подушки и гирлянды: как сделать дом по-зимнему уютным Недвижимость, 15:21
Красноярскому краю выделят федеральные средства на развитие спорта Пресс-релиз, 15:21
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
В Москве студента магистратуры ВШЭ обвинили в госизмене Общество, 15:14
Тренер Большунова заявил, что Бакуров «не совсем честен» Спорт, 15:13
Белоусов поздравил военных со взятием Красноармейска в ДНР Политика, 15:12
Хинштейн объяснил популярность Курска у переселенцев из приграничья
РАДИО
 Политика, 15:10
Минское «Динамо» вернулось в лидеры Западной конференции КХЛ Спорт, 15:10
Юрист оценила важность решения CAS по лыжам для других видов спорта Спорт, 15:10