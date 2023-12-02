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Военная операция на Украине ,  
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«Страна» узнала о «факторе Залужного» в решении по выборам на Украине

«Страна»: офис Зеленского не объявит выборы без решения проблемы с Залужным
Сюжет
Военная операция на Украине
Администрация Зеленского хочет добиться гарантий того, что Залужный не пойдет на президентские выборы. Пока этот вопрос не будет решен, о голосовании объявлено не будет, утверждает источник издания
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters)

Вероятность проведения президентских выборов на Украине весной 2024 года полностью не исключена и президент Владимир Зеленский хотел бы их устроить, однако возникла «проблема», связанная с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, пишет «Страна» со ссылкой на источник в политических кругах.

«Президент хотел бы провести выборы, но возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят», — сказал собеседник издания.

По его словам, выборы в Верховную раду Украины (которые должны были состояться в октябре, Зеленский говорил, что это невозможно из-за военного положения) офису президента не нужны на фоне падения рейтинга партии «Слуга народа» и угрозы потери большинства в парламенте.

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В то же время у администрации главы государства изначально был большой соблазн провести президентские выборы, чтобы получить мандат на пять лет и «иметь развязанные руки» для разных вариантов окончания конфликта с Россией, сказал источник.

Он указал, что слухи о президентских выборах вызвали «сильное бурление», поскольку противники Зеленского увидели шанс убрать его с поста. Тем более что есть потенциальный кандидат с хорошими шансами на победу — Залужный.

«Офис президента сейчас хочет добиться гарантий того, что главком не пойдет на выборы. А если таких гарантий дано не будет, то попытается уволить главкома. Причем не просто так, а с максимальной дискредитацией», — отметил собеседник издания.

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Уровень доверия украинцев главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному достигает 82%, а президенту Владимиру Зеленскому — 72%, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», которые приводит «Страна».

В случае президентских выборов оба не смогли бы победить в первом туре: за Зеленского гипотетически проголосовали бы 47,4%, за Залужного — 30,7%. Во втором туре голоса распределились бы почти поровну — 42% у президента и 40% у главкома ВСУ.

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В августе Зеленский сообщил, что хотел бы провести выборы на Украине, но для этого нужно выполнить несколько условий: внести поправки в законодательство из-за невозможности проводить голосование в военное время, найти средства на организацию кампании, а также обеспечить присутствие международных наблюдателей и создать возможность отдать свой голос украинским беженцам в Европе, чтобы выборы были легитимными.

В ноябре украинский президент говорил, что «абсолютно безответственно» «вбрасывать в общество тематику выборов» во время продолжающегося конфликта, а в декабре заявлял, что провел бы выборы, но, по его словам, большинство украинцев выступают против этого.

В конце ноября лидеры и представители крупнейших фракций в Верховной раде Украины, в том числе «Слуга народа», «Батькивщина», «Голос» и «Европейская солидарность», подписали меморандум, в котором выступили против проведения выборов, пока продолжаются боевые действия. По их мнению, организовать голосование нужно не ранее чем через полгода после отмены военного положения. Документ не подписала депутатская группа «Восстановление Украины», а ее член, парламентарий Евгений Шевченко назвал меморандум «неконституционным». «Мы не можем подменять полномочия Конституционного суда Украины. Только КСУ может поставить точку в споре, когда должны пройти выборы в нашей стране», — сказал депутат.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владимир Зеленский Валерий Залужный президентские выборы Военная операция на Украине
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