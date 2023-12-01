Жена Зеленского не захотела его переизбрания на новый президентский срок

Президент Украины заявил, что готов провести президентские выборы, но, по его словам, против этого выступает большинство украинцев. Елена Зеленская в интервью The Economist рассказала о желании длительного отпуска с мужем и детьми

Елена Зеленская (Фото: Jacob King / Getty Images)

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила в подкасте журнала The Economist, что не хотела бы переизбрания своего мужа Владимира Зеленского на новый срок.

«Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое», — сказала она.

Отвечая на вопрос о планах на будущее, Зеленская сказала, что хотела бы отправиться в отпуск с мужем и детьми, в любое место, но вместе и надолго, например, на месяц. На вопрос, был ли у нее совместный отпуск с Зеленским в последнее время, она ответила, что нет.

Елена Зеленская рассказала, что может встречаться с мужем, но не на весь день, и происходит это в секретном месте, о котором нельзя рассказать. «Конечно, мы изменились, но в нашей паре, в наших отношениях мы сохранили интерес друг к другу», — отметила она.

Президентские выборы на Украине намечены на март 2024 года. Владимир Зеленский в интервью Associated Press ранее заявил, что готов провести их, но, по его словам, против этого выступает большинство украинцев. До этого он высказывал мнение, что голосование сейчас «не ко времени», поскольку у страны в условиях боевых действий иные приоритеты.

Лидеры и представители крупнейших фракций Верховной рады Украины в конце ноября подписали меморандум, в котором выступили против проведения выборов. По их мнению, их нужно организовать не ранее, чем через полгода после отмены военного положения, которое действует в стране с 24 февраля 2022 года.