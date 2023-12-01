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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил, что готов провести выборы, а украинцы — нет

Зеленский заявил о готовности провести выборы
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Военная операция на Украине
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести в стране президентские выборы, хотя большинство украинцев выступают против голосования. Об этом он заявил в интервью Associated Press.

По словам украинского лидера, граждане считают это «опасным и бессмысленным» на фоне боевых действий.

Президентские выборы на Украине должны пройти в марте 2024 года. Зеленский 6 ноября заявил, что это сейчас «не ко времени», потому что в условиях вооруженного конфликта у страны иные приоритеты.

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Согласно Конституции Украины, проведение выборов запрещено в условиях военного положения. Оно действует в стране с начала военной операции. 9 ноября Зеленский продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, до 14 февраля. УНИАН отмечал, что столько же дней до выборов дается на проведение предвыборной кампании и, если военное положение продлят на указанный срок, выборы вряд ли состоятся.

В условиях военного положения на Украине не состоялись запланированные на конец октября парламентские выборы. Тогда Зеленский сказал, что украинские власти не намерены нарушать положения Конституции и относительно президентских выборов: голосование не состоится, если в стране будет действовать военное положение.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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