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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
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Минфин США предупредил о регулярном пересмотре потолка цен на нефть

Минфин США: лимит цен на российскую нефть начнется с $60 и может быть пересмотрен
США уверены, что соглашения по предельным ценам на российскую нефть удастся достичь до 5 декабря. При необходимости ценовой потолок можно пересматривать раз в две недели
BRENT BRENT $89,86 +5,21%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ограничение цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, которое сейчас обсуждают в Евросоюзе, соответствует ценовому диапазону, который обсуждается в Минфине США, сообщил заместитель главы ведомства Уолли Адейемо, передает Reuters. При необходимости этот ценовой уровень может меняться.

По его словам, такая ценовая планка позволит ограничить прибыль, получаемую российскими властями от продажи нефти.

По словам Адейемо, Вашингтон уверен в том, что странам ЕС удастся согласовать окончательный уровень потолка цен, несмотря на позицию Польши, которая настаивает на его дополнительном снижении. «Мы ожидаем, что Польша и остальные 26 стран [Евросоюза] соберутся и введут потолок цен на нефть, а остальные страны коалиции примкнут к ним», — сказал он.

При этом Адейемо отметил, что $60 — это не окончательный ценовой потолок, уровень ограничения можно будет регулярно пересматривать. «Мы не собираемся делать это каждую неделю, потому что хотим обеспечить определенную стабильность на рынке и не допустить волатильности. Но мы были бы открыты к тому, чтобы возвращаться к этому вопросу дважды в месяц», — сказал он.

Ограничение цены на нефть из России должно вступить в силу с 5 декабря, на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года. Reuters ранее подтвердил данные WSJ о том, что абсолютное большинство стран Евросоюза договорилось о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Прошлые переговоры насчет ограничения цен на российскую нефть прошли 28 ноября и не увенчались успехом. Источники Reuters сообщали, что соглашения не смогли достичь из-за позиции Польши: она требовала снизить лимит до $30.

По данным на конец ноября, стоимость российской нефти сорта Urals составляла порядка $52 за баррель.

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Российская сторона не раз заявляла, что прекратит поставки энергоресурсов тем странам, которые введут ценовые потолки. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Москва переориентирует поставки «на рыночно ориентированных партнеров» или будет сокращать добычу.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
нефть Минфин США потолок цен на нефть
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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