Bloomberg: Польша призвала ЕС к санкциям против «Дружбы» для отказа от нефти из России

Польша призвала к санкциям против «Дружбы» для отказа от нефти из России

Польша опасается штрафов за разрыв нефтяных контрактов с российской компанией «Татнефть», предложив ввести санкции против трубопровода. При этом в операторе «Дружбы» сообщили, что польская сторона попросила о поставках в 2023 году

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Польша призывает к европейским санкциям против северной нитки нефтепровода «Дружба», чтобы получить юридические основания для расторжения действующих контрактов с Россией без штрафных санкций, пишет Bloomberg. Варшава обещала прекратить импорт российской нефти к концу этого года.

Польские власти уверены, что ограничения стоит ввести также против системы тарифов для стран, которые продолжают получать российскую нефть по южной ветке «Дружбы» — Чехии, Венгрии и Словакии.

«По нашему мнению, введение дальнейших санкций, в том числе в отношении северной ветки газопровода «Дружба», требует соответствующих правил на уровне ЕС», — заявили агентству в польском министерстве климата, отметив, что сотрудничают по этому вопросу с Германией.

Reuters объясняет, что отсутствие санкций, введенных против «Дружбы» создает проблему для польского нефтеперерабатывающего завода Polski Koncern Naftowy (PKN) Orlen, который заключил долгосрочную сделку по закупке российской нефти с «Татнефтью» и должен будет заплатить штрафы за разрыв контракта. Компания уже сократила зависимость от нефти из России до 30%, заместив ее экспортом из Саудовской Аравии, Норвегии и других стран.

При этом собеседники «Коммерсанта» в середине ноября сообщили, что Orlen договорился с «Транснефтью» о поставках 3 млн т нефти в следующем году по «Дружбе», эта компания выступает оператором «Дружбы». В российской компании подтвердили получение заявок от потребителей Польши на 2023 год, отказавшись комментировать конкретные компании и объемы.

Польское Минклимата и немецкое Минэкономики находятся на заключительной стадии переговоров о меморандуме по взаимопониманию в вопросе нефтяной логистики, чтобы обеспечить поставки на нефтеперерабатывающий завод в Шведте, рассказали источники Reuters.