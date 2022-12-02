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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
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Новак счел «театром абсурда» заявку Польши на прокачку российской нефти

Вице-премьер Новак назвал «театром абсурда» заявку Польши на прокачку нефти в 2023 году
Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подала заявку на закупку 3 млн т российской нефти в 2023 году, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники
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Александр Новак
Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Действия Польши в отношении поставок нефти из России являются «театром абсурда», заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники ранее написал, что польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подала заявку «Транснефти» на транзит 3 млн т российской нефти по «Дружбе» в 2023 году.

«Театр абсурда — то, чем они занимаются», — сказал Новак (цитата по ТАСС). При этом вице-премьер не подтвердил и не опроверг информацию о заявке от Польши, указав, что узнал об этом из СМИ.

О том, что Orlen может продолжить закупки российской нефти в 2023 году по северной ветке трубопровода «Дружба», газете рассказал источник с российской стороны и подтвердил собеседник в польской нефтяной отрасли.

Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов в комментарии изданию сообщил о «наличии заявок от потребителей Польши на 2023 год транзитом через Республику Беларусь». Он добавил, что, несмотря на приближение даты вступления в силу эмбарго ЕС на российскую нефть (5 декабря), процесс организации поставок идет «в рабочем порядке».

В Orlen заявку подтвердили, но назвали ее техническим уведомлением о спросе в случае исполнения контрактов на поставку нефти из России, которые все еще являются обязывающими для компании. «Это стандартная процедура, которая представляет собой исключительно бронирование потенциальной пропускной способности», — указали в Orlen, добавив, что будут соблюдать все меры и санкции как на национальном уровне, так и на международном.

Летом ЕС утвердил нефтяное эмбарго в отношении России, которое предусматривает запрет на поставки нефти, за исключением той, которая прокачивается в страны ЕС по нефтепроводу «Дружба». Эмбарго на поставки нефти полностью вступает в силу 5 декабря, на поставки нефтепродуктов — 5 февраля.

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Bloomberg писал, что Варшава настаивает на санкциях против северной нитки нефтепровода (идет через территорию Белоруссии), чтобы получить юридические основания для расторжения действующих контрактов с Россией без штрафов.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Александр Новак поставки нефти Польша санкции «Дружба»
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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