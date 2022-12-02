Bloomberg сообщил о росте стоимости морских перевозок российской нефти

C 5 декабря цены на поставки российской нефти из Балтийского моря в Индию могут вырасти в полтора раза на фоне введения санкций ЕС, сообщает агентство

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Стоимость морских перевозок российской нефти резко растет, поскольку владельцы танкеров пытаются взимать больше за риск на фоне введения с 5 декабря санкций ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на судовых брокеров.

По данным агентства, средняя ставка фрахта судна для поставок российской нефти из Балтийского моря в Индию может вырасти с $9—11,5 млн до $15 млн ($20 за баррель). Рост цен отражает те проблемы, с которыми сталкиваются перевозчики российской нефти. К примеру, возить сырье из России прекратят некоторые из крупнейших владельцев танкеров в Греции.

«Меньшее количество доступных судов и необходимость переориентации российской нефти от традиционных покупателей в Европе к новым в Азии и на Ближнем Востоке также способствуют повышению цен», — пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что дорогостоящие перевозки, в свою очередь, снижают стоимость российской нефти Urals в порту отгрузки.

Нефтяное эмбарго ЕС на морские перевозки нефти из России начнет действовать с 5 декабря. Евросоюз и страны G7 запретят банкам, страховщикам и портам финансировать покупку и продажу российской нефти, страховать грузы на судах или выгружать их, если цена нефти на борту танкера превышает установленный лимит.

Как ранее сообщал Bloomberg, США намерены добиваться введения потолка цен на нефть из России на уровне $60. Российские власти неоднократно предупреждали, что страна не будет поставлять нефть в те страны, которые введут потолок цен.

Bloomberg также утверждал, что Россия в преддверии 5 декабря создает «теневой флот» из нефтяных танкеров, которые близкие к Москве компании скупают по всему миру, а также готовится к перевалке грузов с одного танкера на другой непосредственно в море.