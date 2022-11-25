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Военная операция на Украине ,  
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Украина запретила экспорт дров из страны

Запрет введен на фоне ракетных ударов России по энергетическим объектам Украины. Дрова нужно сохранять как ресурс для отопления, пояснил премьер Украины
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Правительство Украины приняло решение о запрете экспорта дров, сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Правительство приняло решение о запрете экспорта топливной древесины», — сказано в сообщении.

Шмыгаль объяснил решение необходимостью накопления дров как основного ресурса для отопления, особенно в районах, близких к зоне боевых действий. 

«Государство продолжает работать над увеличением объемов поставок из заграницы трансформаторов и высоковольтного оборудования для быстрого восстановления украинской энергетической сети», — добавил премьер-министр.

Удары по энергетической инфраструктуре Украины Россия наносит с начала октября. Кремль указывал, что цели ракет — это объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

23 ноября украинское Минэнерго сообщило, что из-за ракетного обстрела отключилось большинство тепло- и гидроэлектростанций страны. Минобороны России спустя сутки подтвердило, что наносило удары высокоточным оружием большой дальности «по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики». По данным ведомства, удары позволили нарушить переброску по железным дорогам резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

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Кроме этого, с 10 октября украинские власти прекратили экспорт электроэнергии, а граждан попросили не пользоваться электрообогревателями, плитами, микроволновками и другими приборами. После ударов 23 ноября Еврокомиссия призвала страны Евросоюза срочно передать Украине высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергосистемы.

Украина запретила экспорт дров из страны
Украина запретила экспорт дров из страны

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине древесина ракетные удары
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