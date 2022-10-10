Украина прекратит экспорт электроэнергии после ударов России

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Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за ракетных ударов России по объектам инфраструктуры, говорится в заявлении Министерства энергетики Украины в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Как отметили в ведомстве, украинская электроэнергия, которую Киев экспортировал после синхронизации энергосистем в Евросоюз, наряду с отдельными линиями в Молдавию и Польшу «помогла Европе заменить российский газ и сохранить стабильность ее энергосистемы». И даже после приостановки работы Запорожской АЭС Украина выполнила свои обязательства перед европейскими партнерами, добавили в нем.

«Однако сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергетической системы», — заявили в украинском Минэнерго.

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