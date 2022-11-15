Власти Новой Каховки покинули город

Решение об эвакуации принято из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ, указали в местной администрации. Там подчеркнули, что в городе продолжают работать бригады коммунальных предприятий и работники социальных служб

Здание городской администрации в Новой Каховке (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Сотрудники администрации Новой Каховки из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ были вынуждены покинуть город, сообщили в местной администрации.

«Сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений покинули город и были передислоцированы в безопасные места области», — сказано в заявлении.

Новая Каховка находится примерно в 60 км к востоку от Херсона. Город стоит на левом берегу Днепра, ниже Каховской ГЭС. Население города, по данным на 2022 год, составляло около 44 тыс. человек.

В администрации отметили, что после отвода российских войск с правобережной части Херсонской области «неизбирательный огонь с левого берега Днепра сделал жизнь в городе небезопасной». Из-за обстрелов в городе отключились интернет и мобильная связь.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В то же время власти подчеркнули, что в Новой Каховке продолжают работать бригады коммунальных предприятий и служб, которые включают системы энергоснабжения. «Работники социальных служб вместе с волонтерами пользуются наборами продуктов питания одиноких и маломобильных больных людей», — добавили в пресс-службе.

9 ноября Минобороны объявило об отводе войск из Херсона и переброске российской группировки на левый берег Днепра. Командующий силами России в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин объяснил это желанием сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск, «держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно».

Утром 11 ноября два пролета Антоновского моста (единственной стационарной переправы через Днепр вблизи Херсона) оказались разрушены, а Минобороны позже отчиталось о завершении маневра по отведению войск. Был взорван и автомобильный мост Каховской ГЭС, расположенной в черте города.

Спустя несколько дней глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что ВСУ начали регулярно обстреливать Каховскую ГЭС, и не исключил ее консервации. 15 ноября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ГЭС прекратила выработку электроэнергии. Он отметил, что наибольшую опасность из-за военных действий в этом районе представляет плотина ГЭС, а не энергооборудование. По словам главы региона, разрушить плотину взрывом или ракетами непросто, но если это произойдет, то будет затоплена большая территория на левом берегу Днепра.