В Новой Каховке увеличили время действия комендантского часа

Комендантский час на территории Новой Каховки Херсонской области будет действовать с 19:00 до 6:00. Раньше он длился с 22:00 до 05:00

Фото: РИА Новости

В Новой Каховке Херсонской области ввели комендантский час, сообщается в телеграм-канале администрации городского округа.

«Установить на территории Новокаховского городского округа Херсонской области комендантский час с 19:00 вечера до 06:00 утра, начиная с 15.11.2022 г.», — говорится в приказе главы Новой Каховки Владимира Леонтьева.

Ранее в городском округе комендантский час начинался позже и заканчивался раньше (с 22:00 до 05:00).

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил эвакуацию жителей правобережной части региона на левый берег Днепра. Он объяснил это угрозой затопления в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. Позже Сальдо расширил зону эвакуации на 15 км по обе стороны реки. В расширенную зону эвакуации вошла в том числе территория Новокаховского городского округа.

13 ноября Леонтьев заявил ТАСС, что значительная часть жителей Новой Каховки эвакуировалась. По его словам, за последние дни город покинули несколько тысяч жителей. Они уезжали на автобусах и личном транспорте. 14 ноября, как передает «Интерфакс», Леонтьев сказал, что в Новой Каховке остаются около 15% населения, это около 10–12 тыс. человек.

С 20 октября на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей действует режим военного положения, введенный президентом России Владимиром Путиным. Режим позволяет местным властям вводить ряд ограничений, в том числе вводить комендантский час.