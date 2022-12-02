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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
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Банки Киргизии прекратили обслуживание карт «Мир» из-за санкций США

Нацбанк Киргизии: банки страны прекратили работать с картами «Мир» из-за санкций США
Если против банков Киргизии были бы введены вторичные санкции, это могло бы отразиться на их корреспондентских счетах, в том числе в зарубежных банках, объяснил замглавы Нацбанка страны
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Банки Киргизии прекратили работу с российской платежной системой «Мир» из-за угрозы санкций со стороны США. Об этом заявил зампредседателя Нацбанка стран Кайып Куленбеков на заседании парламентской фракции «Ишеним», передает 24.kg.

По его словам, регулятор не давал банкам поручений по поводу работы с картами «Мир», решение отказаться от их обслуживания кредитные организации приняли самостоятельно из-за опасения вторичных санкций.

«Если будут введены вторичные санкции в отношении кыргызстанских банков, это может отразиться на их корреспондентских счетах. Ограничения могут коснуться и их корреспондентских счетов в зарубежных банках. В связи с этим деятельность банка может быть ограничена», — пояснил Куленбеков

Обслуживание карт «Мир» ранее приостановили коммерческие банки «Капитал Банк», «Демир Банк», «Кыргызстан», «Бакай Банк», «Дос-Кредобанк», «Компаньон», «Банк Азии», KICB, «Бай-Тушум», «Оптима Банк», а также государственный «Айыл Банк».

Глава российской Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев находится под санкциями Вашингтона. В сентябре Министерство финансов США пригрозило иностранным банкам санкциями за сотрудничество с российской платежной системой «Мир».

После этого глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит расширять сеть приема карт «Мир» за границей. Тем не менее операции с ними приостановил ряд турецких банков, некоторые казахстанские банки, узбекистанские банки, а также вьетнамский BIDV.

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ЦБ Шри-Ланки 14 октября сообщил, что платежная система «Мир» не будет использоваться в стране из-за санкций США. Еще 17 сентября министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана говорила, что переговоры об использовании карт ведутся на уровне центробанков.

Карты российской платежной системы «Мир» принимают в Южной Корее, Армении, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и частично признанных Южной Осетии и Абхазии. Список всех стран и банков, которые принимают карты «Мир», раньше был опубликован на сайте НСПК, но после заявления Минфина США информацию удалили.

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Виктория Громова Виктория Громова
Нацбанк Киргизия платежная система "Мир" санкции
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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