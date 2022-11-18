Посол Киргизии сочла временными и техническими проблемы с картами «Мир» в стране

Проблемы с обслуживанием карт «Мир» в отдельных киргизских банках — временные и технические, стороны занимаются их решением, заявила посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат «РИА Новости».

«Любые действия банков — это, в первую очередь, коммерческие вопросы. Это не политика, это техническая проблема. Это не только у нас, но и в России, и в любом другом государстве. Во всем мире трясет всех. Такие большие процессы происходят, поэтому, я думаю, что это все временно, большие люди в нашем финансовом сегменте найдут какой-то выход, точки соприкосновения», — сказала посол.

Работу с картами «Мир» в Киргизии к началу ноября полностью или частично приостановили 11 банков. Это Киргизский инвестиционный и кредитный банк (KICB), «Компаньон», Дос-Кредобанк, Бакай Банк, «Кыргызстан», Халык Банк, Банк Азии, Demir Bank, Айыл Банк, Оптима Банк и «Бай Тушум». Ранее с российской платежной системой работали 20 банков.

Руководство кредитных организаций пошло на такие меры после того, как американское Министерство финансов пригрозило иностранным банкам санкциями за сотрудничество с российской платежной системой. Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина после этого заявила, что регулятор продолжит расширять сеть приема карт «Мир» за границей.

Принимать карты «Мир» перестали не только киргизские банки. Операции с ними приостановили турецкие Isbank и Denizbank и другие банки. Обслуживание прекратили отдельные казахстанские и узбекские банки, а также вьетнамский BIDV.