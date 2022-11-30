В Львовской области решили запретить УПЦ московского патриархата

Депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности религиозных организаций Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП) в регионе, говорится на сайте органа власти.

Они обратились к Верховной раде с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство.

«Также областной совет рекомендует органам местного самоуправления Львовщины способствовать изменению подчиненности общин УПЦ (мп) в канонических и организационных вопросах путем организации и проведения общего собрания религиозных общин и внесения соответствующих изменений и дополнений в уставы (положения) религиозных общин», — сказано в публикации.

Кроме того, депутаты решили обратиться в правоохранительные органы и силы территориальной обороны ВСУ для обеспечения сохранности имущества и культурных ценностей религиозных организаций, которые решили перейти к другим конфессиям.

Ранее аналогичное решение приняли в областном центре Львове.

В мае 2022 года УПЦ объявила о своей полной самостоятельности и независимости от Российской православной церкви. Собор Церкви осудил проведение российской военной операции на Украине и обратился к российскому руководству с просьбой «продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие». «Выражаем несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине», — говорилось в заявлении Церкви.

До этого, в конце марта, депутаты украинской партии «Голос» внесли в Верховную раду законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории страны и изъятии ее имущества. В УПЦ, которая на тот момент еще входила в московский патриархат РПЦ, инициативу назвали незаконной и нарушающей право на свободу вероисповедания. В РПЦ предупредили, что принятие подобных законопроектов спровоцирует «новый виток гражданского противостояния» и усугубит раскол.

Пока законопроект находится на рассмотрении. 23 ноября партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» вновь внесла в Верховную раду законопроект о запрете деятельности в стране РПЦ.

С октября Служба безопасности Украины проводит обыски в епархиях УПЦ московского патриархата. Мероприятия прошли в Кировоградской и Новомиргородской, Александрийской, Светлогорской и Ивано-Франковской епархиях. Были изъяты в том числе «изготовленные в России антиукраинские материалы». В Черновицко-Буковинской епархии нашли «российские методички» по проведению литургий, а также склады «с оптовыми партиями прокремлевской литературы».

22 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия в Киево-Печерской лавре в Киеве для недопущения использования лавры как «ячейки русского мира».