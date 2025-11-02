 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Reuters сообщил, что Турция нарастила закупки нефти не из России

Reuters: Турция нарастила закупки нефти не из России из-за санкций
Сюжет
Война санкций
НПЗ Турции на фоне новых санкций Запада начали сокращать закупки российской нефти, узнал Reuters. В 2023 году Россия предлагала Турции создать хаб по транспортировке энергоносителей. Россия считает санкции Запада незаконными.
BRENT BRENT $65,09 +0,22%
Завод SOCAR Turkey Aegean Refinery
Завод SOCAR Turkey Aegean Refinery (Фото: president.az)

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции нарастили закупки нефти нероссийского происхождения после введения новых западных санкции против России, пишет Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией и источники в отрасли.

Так, завод SOCAR Turkey Aegean Refinery приобрел четыре партии нефти у Ирака, Казахстана и других стран с поставками в декабре, что составляет от 77 до 129 тыс. баррелей в сутки.

Одним из грузов стала казахстанская нефть марки KEBCO, аналогичная по качеству российской Urals. Компания Tupras также расширяет поставки аналогичных по качеству сортов, в том числе иракских, сообщили агентству два источника. Такой шаг компания решила предпринять, чтобы сохранить экспорт топлива в Европу, не попадая под санкции ЕС. Переработку российской нефти компания продолжит на другом заводе, уточнили источники агентства.

США обсудили с Сингапуром прекращение поставок российской нефти
Политика
Лоуренс Вонг и Скотт Бессент

О новых санкциях США объявили 22 октября. Кроме того, 19-й пакет санкций ЕС против России вступил в силу 23 октября после одобрения Советом объединения.

Турция также занимает одно из ведущих мест среди покупателей российской нефти. Так, в 2024 году страна импортировала рекордный объем российской нефти. Показатель увеличился на 36% в годовом выражении, до 323 тыс. барр. в сутки. Эксперты считают, что поставки поддержало желание Турции стать энергетическим хабом и получить прибыль от перепродаж.

Американский лидер Дональд Трамп на встрече в Белом доме с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что хотел бы, чтобы Турция прекратила покупать российские энергоносители, пока продолжается конфликт, и назвал Эрдогана «очень нейтральным».

В сентябре 2023 года «Газпром» передал турецкой Botas, которая занимается транспортировкой энергоносителей, «дорожную карту» по созданию газового хаба во Фракийском регионе. Новый хаб нужен для перенаправления экспорта российского газа, который ранее поставлялся через «Северный поток». Путин впервые предложил создать новый газовый хаб в Турции в октябре 2022 года — после того как в Балтийском море были подорваны газопроводы «Северный поток-1», по которому поставлялся газ в Германию и другие страны Евросоюза, и еще не введенный в эксплуатацию «Северный поток-2». Российский президент пояснял, что этот проект позволит переориентировать транзит через Черное море. По словам Путина, для его создания также необходим интерес со стороны потенциальных покупателей газа - стран Европы.

Москва считает незаконными санкции Запада, а также называла угрозами требования США к другим странам прекратить закупки энергоресурсов у России.
Говоря об эффектах от новых санкций США, президент России Владимир Путин сказал, что они будут иметь определенные последствия для России, но существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны.

В ответ на введение 19-го пакета антироссийских санкций Россия расширила стоп-лист на въезд представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза, а также ряда других европейских государств. Речь идет в том числе о депутатах европейских парламентов, голосовавших за антироссийские резолюции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что американский лидер никогда не скрывал стремления обеспечить экономические интересы своей страны и «самое простое — это заставить весь мир покупать подороже американскую нефть и подороже американский сжиженный газ».

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Турция закупки нефть российская нефть
