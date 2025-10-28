 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Стармер оценил эффект санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа для Украины

Стармер: санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа улучшили положение Украины
Военная операция на Украине
Война санкций
Ситуация для Украины улучшилась после того, как союзники ужесточили санкции против Москвы, считает Стармер. Путин говорил, что введенные меры существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» России
«Роснефть»
ЛУКОЙЛ

После того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, положение Украины стало улучшаться. Такое мнение выразил британский премьер Кир Стармер, передает Bloomberg.

«Ситуация улучшилась. На прошлой неделе произошли действительно важные события», — сказал Стармер агентству.

«Самым важным событием» он назвал действия союзников в области санкций.

«Мы ввели санкции против всех крупных нефтяных компаний, затем президент Трамп ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний [России], а ЕС представил свой последний пакет мер — и все это в течение нескольких дней», — заявил британский премьер.

Стармер сообщил, что накануне разговаривал с Трампом по телефону, и одной из тем было давление на Китай, чтобы добиться от него прекращения закупок российской нефти. Премьер напомнил, что на этой неделе Трамп встречается с председателем Китая Си Цзиньпином.

ЛУКОЙЛ решил продать зарубежные активы из-за санкций
Бизнес
Фото:Владимир Третьяков / Shutterstock

США ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, а также их «дочек», где компаниям принадлежит 50% и более, 22 октября. Минфин страны дал месяц (до 21 ноября) на сворачивание операций с ними. Говоря о возможности новых санкций, Трамп заявил: «вы узнаете». О проработке Вашингтоном ограничений против банковского сектора и нефтяной инфраструктуры России ранее писал Reuters.

Блокирующие санкции США парализуют участие в управлении этими компаниями и проведение с ними любых операций, включая получение финансовых доходов от их деятельности. ЛУКОЙЛ после введения США санкций против компании решил продать свои зарубежные активы.

Вслед за США новые ограничения против России ввел Евросоюз. Глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя американские санкции, заявила, что Брюссель «очень счастлив» видеть такие сигналы от США, поскольку это «важный сигнал о силе и единстве». Постпредство России при Евросоюзе отметило неэффективность ограничительных мер, подчеркнув, что ЕС занимается «сизифовым трудом», который оборачивается большим ущербом для стран самого сообщества.

Москва считает санкции западных стран незаконными. Президент России Владимир Путин назвал новые американские санкции носящими «серьезный» характер для страны и влекущими за собой «определенные последствия». Тем не менее, введенные меры существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» России, считает он. Ограничения Путин расценил как попытку давления на страну и отметил, что этот шаг способен нанести ущерб российско-американским отношениям.

