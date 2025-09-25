 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп заявил, что Россия должна остановить конфликт на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп на встрече с Эрдоганом назвал турецкого лидера «нейтральным», но сказал, что тот мог бы вмешаться и прекратить закупать нефть и газ у России, пока конфликт на Украине не закончится
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президенту России Владимиру Путину следует остановиться, заявил американский лидер Дональд Трамп, говоря о конфликте на Украине во время встречи в Белом доме с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Я думаю, это следует остановить, Путину следует остановиться», — сказал американский президент.

Как заявил Трамп, он хотел бы, чтобы Турция прекратила покупать российские энергоносители, пока продолжается конфликт.

«Сейчас он [Эрдоган] очень нейтрален. Ему нравится быть нейтральным. Мне тоже нравится быть нейтральным. Но он тот, кто если вмешается, лучшее, что он может сделать, — это не покупать нефть и газ у России», — сказал президент США.

Туск обвинил Трампа в перекладывании на Европу ответственности за Украину
Политика
Фото:Андрей Андриенко / пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ / Reuters

24 сентября на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке Трамп назвал участие России в конфликте на Украине «бесцельным», выразил мнение, что Киев при поддержке Европы и НАТО может вернуть все утраченные территории и «может быть, даже пойти дальше». Изменение позиции американского лидера (ранее он говорил, что Украина «не побеждает» и ей придется пойти на территориальные уступки) источники CNN связали с попытками оказать давление на Москву и заставить ее сесть за стол переговоров.

Россия проводит военную операцию на Украине с целью обеспечения национальной безопасности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа. Он отметил, что из Вашингтона идет разная риторика, но российская сторона видит сохранение политической воли американского лидера для продолжения усилий по урегулированию конфликта.

