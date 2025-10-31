МИД ввел ответные ограничения против ЕС из-за 19-го пакета санкций

Россия расширила стоп-лист для представителей ЕС после введения 19-го пакета санкций 23 октября. В него вошли представители западных стран, причастные к военной помощи Украине и призывавшие к конфискации российских активов

Фото: ShapikMedia / Shutterstock

Россия расширила стоп-лист на въезд представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза, а также ряда других европейских государств в ответ на введение 19-го пакета антироссийских санкций, следует из заявления МИД России, опубликованного на официальном сайте.

Согласно заявлению дипведомства, в стоп-лист включены:

сотрудники силовых структур, государственных и коммерческих организаций западных стран, причастные к военной помощи Украине, поставкам продукции двойного назначения, а также к деятельности, направленной против территориальной целостности России и движению российских судов;

представители европейских институтов и госорганов, участвующие в преследовании российских должностных лиц, создании «трибунала», поддержке конфискации российских активов или введении санкций;

гражданские активисты и ученые, известные русофобскими высказываниями;

депутаты европейских парламентов, голосовавшие за антироссийские резолюции.

«Враждебные акции Евросоюза не способны оказать какое-либо влияние на политику нашей страны. Россия продолжит следовать курсу на отстаивание национальных интересов, защищать права и свободы своих граждан, а также формирующийся многополярный мировой порядок», — подчеркивает МИД.

МИД назвал санкции ЕС «нелегитимными с точки зрения международного права» и подрывающими прерогативы Совбеза ООН.

19-й пакет санкций против России вступил в силу 23 октября после одобрения Советом ЕС. Согласно заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет санкций включает следующие меры: снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, ограничения для платежной системы «Мир», запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью», а также санкции против 118 судов, предположительно, используемых для перевозки российской нефти.

Bloomberg со ссылкой на председательство ЕС в Дании писал, что пакет санкций включает запрет импорта СПГ с 2027 года, а также санкции против еще 117 судов теневого флота. По данным Reuters, санкции также предполагают ограничения на поездки российских дипломатов.

Новый пакет санкций ЕС включает меры против 45 организаций, в том числе 12 компаний из Китая и Гонконга, которые, по данным Брюсселя, помогали России обходить ограничения. Также им вводится полный запрет на операции с пятью российскими банками и расширяются ограничения для платежных систем в Белоруссии и Казахстане. По словам источника Politico, хотя основой пакета являются экономические меры, ограничения для дипломатов считаются особенно полезным достижением.