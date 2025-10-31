 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

МИД ввел ответные ограничения против ЕС из-за 19-го пакета санкций

МИД расширил стоп-лист для представителей ЕС в ответ на 19-й пакет санкций
Сюжет
Война санкций
Россия расширила стоп-лист для представителей ЕС после введения 19-го пакета санкций 23 октября. В него вошли представители западных стран, причастные к военной помощи Украине и призывавшие к конфискации российских активов
Фото: ShapikMedia / Shutterstock
Фото: ShapikMedia / Shutterstock

Россия расширила стоп-лист на въезд представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза, а также ряда других европейских государств в ответ на введение 19-го пакета антироссийских санкций, следует из заявления МИД России, опубликованного на официальном сайте.

Согласно заявлению дипведомства, в стоп-лист включены:

  • сотрудники силовых структур, государственных и коммерческих организаций западных стран, причастные к военной помощи Украине, поставкам продукции двойного назначения, а также к деятельности, направленной против территориальной целостности России и движению российских судов;
  • представители европейских институтов и госорганов, участвующие в преследовании российских должностных лиц, создании «трибунала», поддержке конфискации российских активов или введении санкций;
  • гражданские активисты и ученые, известные русофобскими высказываниями;
  • депутаты европейских парламентов, голосовавшие за антироссийские резолюции.

«Враждебные акции Евросоюза не способны оказать какое-либо влияние на политику нашей страны. Россия продолжит следовать курсу на отстаивание национальных интересов, защищать права и свободы своих граждан, а также формирующийся многополярный мировой порядок», — подчеркивает МИД.

МИД назвал санкции ЕС «нелегитимными с точки зрения международного права» и подрывающими прерогативы Совбеза ООН.

Страны ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

19-й пакет санкций против России вступил в силу 23 октября после одобрения Советом ЕС. Согласно заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет санкций включает следующие меры: снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, ограничения для платежной системы «Мир», запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью», а также санкции против 118 судов, предположительно, используемых для перевозки российской нефти.

Bloomberg со ссылкой на председательство ЕС в Дании писал, что пакет санкций включает запрет импорта СПГ с 2027 года, а также санкции против еще 117 судов теневого флота. По данным Reuters, санкции также предполагают ограничения на поездки российских дипломатов.

Новый пакет санкций ЕС включает меры против 45 организаций, в том числе 12 компаний из Китая и Гонконга, которые, по данным Брюсселя, помогали России обходить ограничения. Также им вводится полный запрет на операции с пятью российскими банками и расширяются ограничения для платежных систем в Белоруссии и Казахстане. По словам источника Politico, хотя основой пакета являются экономические меры, ограничения для дипломатов считаются особенно полезным достижением.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Егор Алимов
санкции ЕС Евросоюз МИД
Материалы по теме
Минфин США сделал исключение из санкций для «дочек» «Роснефти» в Германии
Бизнес
Кремль оценил идею Венгрии создать антиукраинский альянс в Евросоюзе
Политика
Захарова обвинила ЕС в попытках настроить Сербию против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Как описать бизнес-модель организации — универсальный метод Образование, 19:18
ЕМС объявил о покупке доли в сети клиник «Семейный доктор» Бизнес, 19:15
Лукашенко заявил, что «послал на» США за просьбу извиниться перед Литвой Политика, 19:14
ЦБ пообещал «держать ушки на макушке» в отношении мисселинга ПДС
РАДИО
 Инвестиции, 19:12
Доступ к делу: преследования и лишения неприкосновенности парламентариев Политика, 19:06 
ЦБ ужесточил выдачу ипотеки на ИЖС с 2026 года Недвижимость, 19:06
CAS отклонил апелляцию конькобежки из России на недопуск на отбор на Игры Спорт, 19:04
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Умер сыгравший в «Доктор Кто» актер с «хрустальными костями» Набиль Шабан Общество, 18:51
Место сборки — Россия. Какие автомобили не подорожают из-за утильсбора Авто, 18:51
ЦБ запустит пилот ИИ-помощника для сложных финансовых продуктов
РАДИО
 Инвестиции, 18:48
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Монета Zcash обновила пятилетний максимум, прибавив 900% за два месяца Крипто, 18:41
В Думе предложили штрафовать ГАИ за незаконно выписанные протоколы Авто, 18:41