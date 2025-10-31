 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

США обсудили с Сингапуром прекращение поставок российской нефти

Бессент: США обсудили с Сингапуром прекращение поставок нефти из России и Ирана
Сюжет
Война санкций
Обсуждение вопроса состоялось на саммите АТЭС, рассказал глава Минфина США. Он встречался с премьером Сингапура, тот не стал уточнять, что стороны дискутировали насчет российской и иранской нефти
Лоуренс Вонг и Скотт Бессент
Лоуренс Вонг и Скотт Бессент (Фото: LawrenceWongST / X)

В рамках саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) прошла встреча министра финансов США Скотта Бессента и премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга, сообщил глава американского Минфина в Х.

«Я встретился с премьер-министром Сингапура, чтобы обсудить ключевые общие приоритеты, включая расширение внедрения и использования цифровых активов и стейблкоинов, деноминированных в долларах США, прекращение закупок российской и иранской нефти, а также продолжающийся приток капитала [Сингапура] в активы США», — написал он.

Вонг в своем посте о встрече с Бессентом не упомянул обсуждение темы покупки нефти у России и Ирана.

Индия вернулась к закупкам российской нефти вопреки давлению США
Политика
Фото:Amit Dave / Reuters

США в последние месяцы регулярно выступают с призывами к другим странам отказаться от закупок российской нефти. В этом отношении Вашингтон принял несколько мер давления: в августе стали действовать повышенные тарифы для Индии за покупку топлива у России (плюс 25%, общий размер пошлины достиг 50%), на прошлой неделе США ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков связывал требования Дональда Трампа к другим странам об отказе от российской нефти с тем, что американский лидер заботится о благосостоянии собственной страны и хочет, чтобы ресурсы покупали у нее. Говоря об эффектах от новых санкций, Путин сказал, что они будут иметь определенные последствия для России, но существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сингапур США российская нефть Иран Скотт Бессент
Материалы по теме
Индия вернулась к закупкам российской нефти вопреки давлению США
Политика
Минфин США сделал исключение из санкций для «дочек» «Роснефти» в Германии
Бизнес
Идущий в Индию танкер с российской нефтью развернулся после санкций США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Трамп ответил на данные о планах ударов по Венесуэле Политика, 20:46
Бублик впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» Спорт, 20:46
МВД предложило не вписывать детей в загранпаспорта старого образца Общество, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Telegram предложил использовать почту для входа из-за сбоев со звонками Технологии и медиа, 20:33
CNN узнал об одобрении Пентагоном поставок Украине ракет Tomahawk Политика, 20:29
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Молодо — не зелено: как мошенники охотятся за деньгами молодежи Отрасли, 20:15
Хинштейн оценил губернаторство после ареста и смерти предшественников Политика, 20:12
Суд отправил экс-мэра Одессы под домашний арест Политика, 20:09
Дегтярев назвал прецедентом решение CAS по делу российских саночников Спорт, 20:04
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Акции ЮМГ упали на фоне покупки доли в сети клиник «Семейный Доктор» Инвестиции, 19:50
Футболист ЦСКА травмировался перед стартовым свистком в матче РПЛ Спорт, 19:50