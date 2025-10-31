США обсудили с Сингапуром прекращение поставок российской нефти
В рамках саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) прошла встреча министра финансов США Скотта Бессента и премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга, сообщил глава американского Минфина в Х.
«Я встретился с премьер-министром Сингапура, чтобы обсудить ключевые общие приоритеты, включая расширение внедрения и использования цифровых активов и стейблкоинов, деноминированных в долларах США, прекращение закупок российской и иранской нефти, а также продолжающийся приток капитала [Сингапура] в активы США», — написал он.
Вонг в своем посте о встрече с Бессентом не упомянул обсуждение темы покупки нефти у России и Ирана.
США в последние месяцы регулярно выступают с призывами к другим странам отказаться от закупок российской нефти. В этом отношении Вашингтон принял несколько мер давления: в августе стали действовать повышенные тарифы для Индии за покупку топлива у России (плюс 25%, общий размер пошлины достиг 50%), на прошлой неделе США ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков связывал требования Дональда Трампа к другим странам об отказе от российской нефти с тем, что американский лидер заботится о благосостоянии собственной страны и хочет, чтобы ресурсы покупали у нее. Говоря об эффектах от новых санкций, Путин сказал, что они будут иметь определенные последствия для России, но существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны.
