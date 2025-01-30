Турция импортировала рекордный объем нефти из России в 2024 году

Турция в 2024 году импортировала рекордный объем российской нефти, следует из данных Kpler. Эксперты считают, что поставки поддержало желание Турции стать энергетическим хабом и получить прибыль от перепродаж

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Поставки российской нефти в Турцию в 2024 году вернулись к росту и достигли нового рекорда, следует из данных аналитической компании Kpler, с которыми ознакомился РБК. Показатель увеличился на 36% в годовом выражении, до 323 тыс. баррелей в сутки (барр./сут.). Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году и составил 254 тыс. барр./сут., но в 2023-ем поставки просели на 6%, до 237 тыс. барр./сут.

Кроме того, в июне 2024 года был зафиксирован и абсолютный рекорд по ежемесячным поставкам российской нефти на турецкий рынок, показывают данные Kpler. Экспорт в этот месяц достиг 449 тыс. барр./сут.

Рекордный импорт российской нефти подтверждает и информация Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции. Из отчетов ведомства следует, что страна уже в январе-августе 2024 года побила исторический максимум закупок, импортировав 12,235 млн т нефти из России против 12 млн тонн за весь 2022-ой. Данных за полный 2024 год EPDK пока не приводит, но по итогам января-ноября показатель уже достиг 15,4 млн т.

Турция в 2023 году вошла в тройку крупнейших покупателей российской нефти, в основном, за счет сокращения доли европейских стран в поставках из России. Хотя в целом российские отгрузки на турецкий рынок тогда снизились, с осени фиксировался их существенный рост. Агентство Reuters писало, что с октября в рамках нового соглашения «ЛУКОЙЛ» приступил к экспорту нефти на НПЗ Star, принадлежащий азербайджанской SOCAR. Компания эту информацию не комментировала.

Другими крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай и Индия, хотя морской экспорт в эти страны в 2024 году несколько снизился, показывают данные Kpler: в Индию поставки уменьшились на 1,8%, до 1,767 млн барр./сут., а в Китай — на 0,6%, до 1,242 млн барр./сут. «Китай также импортирует порядка 100 тыс. т/сут. (около 800 тыс. барр./сут. — РБК) нефти по нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий Океан». Поэтому в совокупности именно КНР — главный потребитель российской нефти», — отмечает Владимир Никитин, эксперт агентства количественной аналитики «Сиала».

В целом морской экспорт нефти из России в 2024 году также снизился, составив 3,484 млн барр./сут. Это на 1,6% меньше, чем среднесуточный экспорт из российских портов в 2023 году. Вместе с тем экспорт премиальной марки ESPO (ВСТО), отгружаемой из дальневосточного порта Козьмино, в течение прошлого года неоднократно обновлял свои исторические максимумы и в декабре установил абсолютный рекорд на уровне 978 тыс. барр./сут.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго.

Какие факторы поддержали экспорт

Главным фактором, который поддержал поставки нефти из России на турецкий рынок, является желание Турции стать энергетическим хабом и зарабатывать на перепродаже купленных со скидкой энергоносителей, считает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Так, за 2022-2023 года экспорт ископаемого топлива из Турции достиг исторического максимума, составив $16,4 млрд и заняв около 6,5% от общего турецкого экспорта, указывает он. Импорт из России при этом вырос до $58,85 млрд в 2022 году и составил $45,6 млрд в 2023 году, из которых более 60% пришлось на энергоносители. «Между тем, например, экспорт турецких энергоносителей в ту же Германию увеличился в 30 раз за период 2021-2022 годов и вырос еще на 14% за период с 2022-го по 2023-ий. За 2024 год окончательных цифр пока нет», — говорит эксперт.

В определенной степени диверсификация поставок выгодна и самой России, считает Дудченко. «Мы помним, как в конце 2023 года возникли проблемы с оплатой российской нефти со стороны Индии. Сейчас на фоне новых санкций, наложенных США 10 января, эта проблема повторяется. Безусловно, Россия достаточно зависима сейчас от своих самых крупных покупателей, а это рискованно, поэтому поиск новых рынков выглядит разумным», — замечает он.

Евросоюз, в свою очередь, по собственным экономическим причинам закрывает глаза на экспорт нефтепродуктов из Турции в ЕС, добавляет Никитин. «Вероятно эта ситуация сохранится в наступившем году. При этом черным лебедем для российского экспорта нефти может стать рост напряженности в Ливии и Сирии. Белым же лебедем является углубление взаимоотношений Армении и ЕС», — считает эксперт.

В целом на Турцию в последние годы приходится около 5% российского нефтяного экспорта, подсчитал Никитин. В первую очередь, стабильность и рост объемов определяются «хорошими отношениями руководства России с руководством Турции и Азербайджана», отмечает он. Преимуществом турецкого рынка является также короткое транспортное плечо. «Особенно это актуально в настоящее время в условиях нового пика дефицита в российском флоте танкеров, не включенных в январский список США», — указывает эксперт.

Дополнительно на экспорт российской нефти в Турцию влияет ремонтная кампания турецких НПЗ. «Также не стоит забывать, что через проливы Босфор и Дарданеллы проходит вся морская торговля России из портов Черного моря. Поставки российских углеводородов в Турцию по «вкусным» для турков ценам позволяют избегать надуманных проблем при прохождении российских танкеров по турецким проливам. А такой прецедент в предыдущие годы уже был», — напоминает Никитин.

Какие перспективы в 2025 году

В начале января США ввели самые значительные за последнее время санкции против российского энергетического сектора. Как указал заместитель директора Национального экономического совета США Далип Сингх, в санкционный список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру, торгующие российской нефтью. Последние действия американских властей «существенно увеличивают санкционные риски, связанные с торговлей российской нефтью», указывали в американском Минфине.

По мнению Никитина, наиболее сильное влияние этих ограничений будет заметно в течении первого квартала 2025 года. Поскольку санкции затронули ощутимую часть логистики российского нефтяного экспорта, «потребуется два-три месяца и соответствующие капиталовложения на преодоление данных проблем», говорит эксперт. В этот период российские нефтяники будут увеличивать внутреннюю нефтепереработку, накапливать запасы и приоритизировать экспорт топлива над нефтью. Кроме того, близится период высокого спроса на дизельное топливо и бензин весной-летом, напоминает он. «Как уже было ранее, логистические проблемы нефтяного экспорта ожидаемо будут решены ко второму кварталу, что позитивно скажется на возможности нефтяного экспорта. Но ввиду повышенного внутреннего и внешнего спроса на нефтепродукты, экспорт нефти в абсолютных цифрах может и не вырасти, что однако не будет сигнализировать о проблеме», — отмечает Никитин.

В долгосрочной перспективе ситуация с экспортом российской нефти вряд ли кардинально изменится, полагает Дудченко. Он считает, что целью США и их союзников сейчас является не снижение объемов поставок российской нефти, а скорее расширение ценовых спредов на российские сорта. «Недооценивать санкции нельзя. Мы уже наблюдаем сложности и попытки бизнеса приспособиться под введенные ограничения. Однако, похожая ситуация наблюдалась уже ни один раз, и, как показывает история, санкции не являлись очень действенным механизмом», — заключает он.