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Глава комитета Думы назвала преждевременной идею запретить аборты

Говорить о запрете абортов без материальной поддержки семьи и уверенности родителей в их финансовых возможностях преждевременно, считает депутат Нина Останина. Ранее в РПЦ предложили разрешить аборт только при согласии мужа
Фото: Diana Bagnoli / Getty Images
Фото: Diana Bagnoli / Getty Images

Говорить о запретах абортов преждевременно до тех пор, пока не будет налажена достойная материальная поддержка семьи, сказала РБК глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«До тех пор пока мы материально не поддержим семью, пока у женщины и мужчины, которые отважились на рождение ребенка, не будет уверенности, что они этого ребенка смогут не просто родить, но и еще и воспитать, обеспечить ему будущее — до тех пор говорить о запретах преждевременно», — отметила она.

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на круглом столе в Госдуме предложил ввести норму, по которой для искусственного прерывания беременности по желанию замужней женщине необходимо не только ее собственное решение, но и согласие ее мужа. Лукьянов также высказался за обязательное психологическое консультирование и демонстрацию сердцебиения плода.

Останина подчеркнула, что темой круглого стола было сбережение семьи, и каждый участник предложил свои меры. «Речь шла не только об абортах — это не единственная мера народосбережения, у нас разговор был гораздо более широкий», — отметила депутат.

Член комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Ларионова во время круглого стола сообщила, что 52% абортов в Татарстане (она представляет республику в Думе) — это прерывание беременности на ранних сроках из-за медицинских показаний, а не по желанию женщины. По ее словам, на демографическую ситуацию оказывает влияние и рост мужского бесплодия — за последние 15 лет его уровень в регионе увеличился почти в три раза и «составляет не менее 40% в структуре бесплодного брака».

Первый замглавы фракции «Справедливой России — За Правду» Дмитрий Гусев предложил включить в реестр профессий профессию «мать», платить женщине «материнскую зарплату» в первое время после рождения ребенка и учитывать ее при назначении пенсии. «Что касается абортов, надо признавать их убийством и делать это асоциальным явлением», — добавил он.

В России прерывание беременности регулируется законом «Об основах охраны здоровья граждан». Он разрешает аборт по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, а по социальным показаниям (с 2012 года основанием для этого является только изнасилование) — до 22 недель. Прервать беременность вне зависимости от срока можно исключительно по медицинским показаниям.

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До конца 2026 года будет сокращаться число женщин детородного возраста, заявил глава департамента демографической и семейной политики Минтруда Андрей Галкин. Он добавил, что на снижение рождаемости влияние оказывают, в частности, снижение доходов и другие экономические факторы.

На пленарном заседании Госдумы 26 января патриарх Кирилл призвал исключить искусственное прерывание беременности из списка услуг частных клиник в России.

В ноябре вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос о целесообразности введения запрета на аборты для несовершеннолетних в возрасте с 15 до 18 лет без согласия родителей или законных представителей. Сейчас закон позволяет несовершеннолетним старше 15 лет самостоятельно давать согласие на проведение аборта.

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Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова
демография рождаемость аборты Минздрав Нина Останина РПЦ
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