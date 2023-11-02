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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Бахрейн и Израиль отозвали послов

Бахрейн объявил об отзыве посла из Израиля
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Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Дипломатические отношения Израиля и Бахрейна были установлены всего три года назад, посредничество оказывали США при администрации Трампа. Накануне посла из Израиля также отозвала Иордания
Фото: Lior Mizrahi / Getty Images
Фото: Lior Mizrahi / Getty Images

Бахрейн отозвал посла в Израиле и приостановил экономические отношения с еврейским государством. Об этом со ссылкой на палату депутатов королевства сообщает Al-Watan.

Израильский посол также покинул Бахрейн. В верхней палате парламента Бахрейна — Консультативном совете — заявили, что будут «требовать больше решений и мер» в случае продолжения военных действий.

Накануне посла из Израиля отозвала Иордания.

Израиль и Бахрейн официально установили дипломатические отношения в октябре 2020 года, соглашение об этом подписали в Манаме советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат и министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бен Рашид Аль-Заяни. В декабре прошлого года израильский президент Ицхак Герцог совершил первый в истории визит в Бахрейн.

Налаживание отношений происходило при посредничестве США. Так, о том, что Бахрейн и Израиль заключат соглашение о нормализации отношений, объявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В августе 2020 года Израиль также подписал соглашение о примирении с ОАЭ.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви отмечал в интервью РБК, что страна может жить в мирных отношениях с мусульманскими странами, он привел в пример в том числе связи с ОАЭ. Тогда он сказал, что сектор Газа в будущем не должен отличаться от этих арабских государств.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Бахрейн Израиль посольство Ближний Восток дипломатические отношения
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