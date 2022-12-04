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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Президент Израиля вылетел в Бахрейн для первого в истории визита

Президент Израиля Ицхак Герцог вылетел с первым в истории визитом в Бахрейн
Ицхак Герцог
Ицхак Герцог (Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Израиля Ицхак Герцог вылетел с первым в истории визитом в Бахрейн по приглашению короля Хамада бен Исы Аль Халифы. Об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства.

«Это еще один исторический шаг в отношениях между Израилем и арабскими государствами, закрепленный подписанием «Авраамовых соглашений», а также еще один шаг на пути включения новых стран в круг мира с Израилем. Я буду гостем короля Бахрейна и его правительства и надеюсь обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес», — заявил Герцог перед вылетом в Бахрейн.

Президент Израиля посетит Манаму, встретится с королем, должностными лицами королевства и членами еврейской общины, а также вместе с представителями израильской промышленности и экономики посетит Совет экономического развития Бахрейна, сообщили в канцелярии.

Кроме того, 5 декабря он вылетит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где примет участие в конференции по космосу в Абу-Даби и встретится с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, добавили в президентской администрации. Это будет их четвертая встреча, лидеры двух стран обсудят укрепление отношений, важность мира и пути расширения двустороннего сотрудничества.

В 2020 году Израиль договорился с Бахрейном и ОАЭ о нормализации отношений. Сделка получила название «Авраамовы соглашения» — в честь библейского персонажа, которого считают духовным предком всех иудеев, христиан и мусульман. До заключения соглашения с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства среди арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

В мае Израиль подписал с ОАЭ соглашение о свободной торговле. По данным газеты The Jerusalem Post, в результате отменены таможенные пошлины на 96% товаров, включая продукты питания, косметику, медицинское оборудование и лекарственные препараты. Это первая подобная договоренность между еврейским государством и арабской страной. Израиль и Бахрейн планируют заключить аналогичное соглашение до конца года.

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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