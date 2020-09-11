Трамп сообщил о согласии Бахрейна и Израиля нормализовать отношения

Для этого советник президента Трампа Джаред Кушнер и госсекретарь Майк Помпео ездили в Бахрейн и вели переговоры с королем и наследным принцем. Месяцем ранее Израиль примирился с ОАЭ

Майк Помпео и Хамад ибн Иса Аль Халифа (Фото: Bahrain News Agency / Reuters)

Бахрейн заключит с Израилем соглашение о нормализации отношений. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в Twiiter.

«Очередной исторический прорыв! Наши друзья Израиль и Королевство Бахрейн заключают мирное соглашение», — написал глава Белого дома.

Как сообщает американское издание Axios со ссылкой на высокопоставленные источники в ОАЭ, Израиле и администрации президента США, на протяжении последних двух недель Вашингтон оказывал давление на Бахрейн, чтобы там вслед за ОАЭ подписали соглашение о примирении с Израилем.

Для этого старший советник президента Трампа и его зять Джаред Кушнер вместе с госсекретарем Майком Помпео недавно посетили Манаму, где уговаривали короля и наследного принца Бахрейна нормализовать отношения с Иерусалимом.