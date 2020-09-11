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Трамп сообщил о согласии Бахрейна и Израиля нормализовать отношения

Для этого советник президента Трампа Джаред Кушнер и госсекретарь Майк Помпео ездили в Бахрейн и вели переговоры с королем и наследным принцем. Месяцем ранее Израиль примирился с ОАЭ
Майк Помпео и Хамад ибн Иса Аль Халифа
Майк Помпео и Хамад ибн Иса Аль Халифа (Фото: Bahrain News Agency / Reuters)

Бахрейн заключит с Израилем соглашение о нормализации отношений. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в Twiiter.

«Очередной исторический прорыв! Наши друзья Израиль и Королевство Бахрейн заключают мирное соглашение», — написал глава Белого дома.

Как сообщает американское издание Axios со ссылкой на высокопоставленные источники в ОАЭ, Израиле и администрации президента США, на протяжении последних двух недель Вашингтон оказывал давление на Бахрейн, чтобы там вслед за ОАЭ подписали соглашение о примирении с Израилем.

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Для этого старший советник президента Трампа и его зять Джаред Кушнер вместе с госсекретарем Майком Помпео недавно посетили Манаму, где уговаривали короля и наследного принца Бахрейна нормализовать отношения с Иерусалимом.

Собеседники издания из Израиля и администрации Трампа сообщили, что на следующей неделе наследный принц королевства Салман Аль Халифа прибудет в Вашингтон для участия в торжественной церемонии подписания соглашения.

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В августе в результате длительных переговоров между Израилем и ОАЭ было подписано соглашение о полной нормализации отношений. Ранее аналогичное соглашение Израиль заключил с Иорданией и Египтом. Примирение было достигнуто при активном участии Белого дома и лично Трампа.

В конце августа президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян подписал указ об отмене экономического бойкота Израиля, действовавшего 48 лет. В ближайшее время представители Иерусалима и Абу-Даби должны провести несколько официальных встреч для подписания двусторонних договоров в сферах туризма, коммуникаций, безопасности. Кроме того, страны должны обменяться посольствами.

В сентябре депутат норвежского стортинга (парламента) Кристиан Тибринг-Чьедде предложил отдать Трампу Нобелевскую премию мира за пособничество в примирении Израиля и ОАЭ, а также снижению эскалации на Корейском полуострове и в конфликте между Индией и Пакистаном в Кашмире. Член шведского парламента Магнус Якобссон выступил за номинацию Трампа на премию мира за его вклад в примирение Косово и Сербии. В Белом доме назвали номинацию заслуженной.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Дональд Трамп, США, Бахрейн, Израиль, ОАЭ
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