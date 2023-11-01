Иордания отозвала посла из Израиля

Иордания отозвала своего посла из Израиля и запретила Израилю возвращать своего на фоне расширения боевых действий ЦАХАЛ в секторе Газа. Нетаньяху ранее обещал уничтожить ХАМАС и превратить «город зла» в руины

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Иордания в качестве ответа на расширение боевых действий ЦАХАЛ в секторе Газа решила немедленно отозвать своего посла в Израиле, передает Al-Wakeel со ссылкой на заявление МИДа.

Одновременно с этим министр иностранных дел Иордании Айман Аль-Сафади поручил соответствующему отделу ведомства проинформировать МИД Израиля о том, чтобы он не возвращал своего посла, который ранее покинул королевство.

По словам министра, возвращение послов будет связано с прекращением Израилем войны в секторе Газа, а также всех его мер, «которые лишают палестинцев их права на еду, воду, лекарства и их права на безопасную и стабильную жизнь на своей национальной земле».

Ранее в этот день МИД королевства сообщил, что Иордания начинает эвакуацию подданных королевства из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Как сообщали AFP и CBS News, более 100 иностранных граждан и несколько десятков машин скорой помощи с ранеными в ходе боев палестинцами уже пересекли границу.

Израиль продолжает бомбардировки сектора Газа после начала войны с ХАМАС в начале октября, когда боевики палестинского движения вторглись в южные районы Израиля, где захватили в заложники военных и мирных жителей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещал уничтожить ХАМАС и превратить «город зла» в руины. 27 октября ЦАХАЛ начала ограниченную военную операцию внутри сектора Газа.

Иордания после начала войны призвала к немедленной деэскалации. Король Иордании Абдалла II в разговоре с президентом США Джо Байдженом указывал на гуманитарный кризис в секторе Газа, вызванный действиями ЦАХАЛ, и требовал «установить срочно прекращение огня и перейти от войны к политическому урегулированию».

Вместе с этим на территории королевства после начала боевых действий в секторе Газа вспыхнули беспорядки: 17 октября у здания посольства Израиля в Аммане (столица Иордании) собрались сотни людей на фоне призыва палестинской группировки ХАМАС «отомстить» за удар по больнице аль-Ахли в секторе Газа.