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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Боливия разорвала дипотношения с Израилем

МИД Боливии объявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Правительство Боливии разрывает дипломатические отношения с Израилем, сообщает Reuters со ссылкой на МИД южноамериканскй страны.

В ведомстве обвинили Израиль «в совершении преступлений против человечности» из-за ударов по сектору Газа.

В предыдущий раз Боливия прерывала дипломатические связи с Израилем в 2009 году, когда страной руководил Эво Моралес (2006-2019). Причиной стала израильская военная операция «Литой свинец» в секторе Газа. В 2020 году при президенте Жанин Аньес отношения с Израилем были восстановлены.

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