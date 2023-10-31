Боливия разорвала дипотношения с Израилем

МИД Боливии объявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем

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Правительство Боливии разрывает дипломатические отношения с Израилем, сообщает Reuters со ссылкой на МИД южноамериканскй страны.

В ведомстве обвинили Израиль «в совершении преступлений против человечности» из-за ударов по сектору Газа.

В предыдущий раз Боливия прерывала дипломатические связи с Израилем в 2009 году, когда страной руководил Эво Моралес (2006-2019). Причиной стала израильская военная операция «Литой свинец» в секторе Газа. В 2020 году при президенте Жанин Аньес отношения с Израилем были восстановлены.

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